دراسة: مستخدمو تيك توك يقضون وقتًا أطول على التطبيق مقارنة مع مستخدمي يوتيوب

لم يعد تطبيق تيك توك ذلك التطبيق الصاعد بقوة بين الشبكات الاجتماعية فحسب، بل أصبح الخيار الأول لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم جعله خلال فترة قصيرة من أكثر التطبيقات انتشارًا، والآن أصبح يتفوق على يوتيوب في الولايات المتحدة وبريطانيا بمعدل مشاهدات المستخدمين.

ووفقًا لما نشرته الشركة المتخصصة في دراسة التطبيقات ومراقبة استخدامها، App Annie، أضحى التطبيق الصيني يمتلك معدل مشاهدات لكل مستخدم أعلى من نظيره يوتيوب – بمعنى أن المستخدمين يقضون أوقاتًا أكثر على تيك توك مقارنة مع أولئك على يوتيوب.

وأشارت الشركة كذلك إلى أن يوتيوب مازال يحتفظ بنسبة المشاهدة الأعلى بشكل عام مقارنة مع عدد الساعات المستخدمة – يعتبر أمرًا طبيعيًا بسبب مدة مقاطع الفيديو الطويلة. لكن عند الحديث عن مستخدمي كل تطبيق، نجد أن نسبة قضاء الوقت على تطبيق تيك توك، أعلى من تلك النسبة التي يقضيها المستخدمين على اليوتيوب.

يجدر الذكر أن هذه الأرقام مبنية على معدل الاستخدام لكل شخص والاستخدام الكلي لمستخدمي هواتف أندرويد، كما أنها لا تشمل المستخدمين في الصين التي لا يعمل بها يوتيوب ويعمل بها تيك توك تحت اسم Douyin.

ورغم أن التطبيق الصيني مازال يحتاج إلى الوقت لتخطي يوتيوب في وقت المشاهدات الكلي، إلا أن هذه الأرقام تؤكد على ارتفاع توجه الجمهور لتيك توك، وربما يستطيع التفوق لاحقًا بمعدل الوقت الإجمالي خاصة مع زيادة خيارات مدة الفيديو لتصل أحيانًا 10 دقائق.

المصدر:

BBC