آبل تحدد 14 سبتمبر للكشف عن آيفون 13 وأحدث أجهزتها الذكية

أعلنت شركة آبل عن تاريخ 14 سبتمبر ليكون موعدًا لحدثها الافتراضي المنتظر للكشف عن هواتف آيفون 13 وأحدث الأجهزة الذكية والابتكارات الخاصة بها، وذلك الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة.

وبجانب هواتف آيفون 13، من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الجيل السابع من ساعاتها الذكية وربما جهاز آيباد برو، بالإضافة إلى أجهزة ماك جديدة.

ووفقًا للتسريبات ربما تحمل هواتف آبل الجديدة كاميرات أقوى مع قدرات تقريب أكبر، وبالإضافة لدعمها شاشات بسرعة تحديث تصل إلى 120 هرتز، وكذلك دعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة، بجانب قدومها مع نتوء أصغر حجمًا مقارنة مع الجيل السابق – مع كاميرا أمامية ومستشعر Face ID للتعرف على الوجه.

يُشار أن هواتف آيفون 13 ربما تأتي مع 4 إصدارات، ومن المرجح أن تحمل رقاقة المعالجة A15 المتوقع لها أن توفر سرعة أكبر في الأداء مع تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر.

المصدر:

Apple