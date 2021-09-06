وثيقة العمل الحر: مفتاحك الآمِن لممارسة نشاطك التجاريّ بشكل رسمي

وثيقة العمل الحر

تمثل المشاريع الصغيرة العصب الرئيسي لأي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، فهي قلب الاقتصاد النابض، يلجأ إليها الأفراد أصحاب المهارات الإبداعية لتنمية أفكارهم وزيادة الدخل الماديّ لديهم والاعتماد على ذواتهم وقضاء أوقات فراغهم، فيما تزدهر المشاريع الصغيرة بدعمِ الحكوماتِ وتذليل الصّعاب التي تقف أمامها وتحول بينها وبين نجاحها، وتوفير كافة الأدوات والإمكانيات لإنشائها واحتوائها تحت أجواء محفّزة ومشجعة للعمل.

وجاءت المبادرة الثمينة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع الصغيرة وتنميتها وتنظيم العمل الحر وتحفيزه للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وذلك من خلال إصدار وثيقة العمل الحر بإجراءات سهلة وميسّرة عبر بوابة منصة العمل الحر.

فيمَ تفيد وثيقة العمل الحرّ؟

تساعد وثيقة العمل الحر أصحاب المشاريع الصغيرة والعمل الحر على ممارسة أنشطتهم التجارية بشكلٍ رسميّ وموثّق، إذ تُمنح الوثيقة لأيّ شخص يمتهن إحدى المهن التي تسمح بها الوثيقة وتغطيها، مثل الخدمات التخصصية، والأسر المنتجة والحرف اليدوية والتنمية الريفية وعربات الأطعمة.

كما تفتح الأبواب لمستخدميها من حيث الاستفادة من كافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتمتع بالخصومات والعروض والباقات الخاصة بمجرد امتلاك الوثيقة.

المزيد عن وثيقة العمل الحر

تمتد صلاحية وثيقة العمل الحر حتى سنة واحدة من تاريخ إصدارها، فيما يقتصر إصدار الوثيقة على السعوديين والسعوديات فقط، وتهدف الوثيقة إلى تحفيز النشاط التجاريّ وتنظيم العمل الحر في المملكة العربية السعودية كونها تتمتع بمميزات رائعة تعود على المستقلين والعملاء بالنفع، كحرية أوقات العمل، والتركيز على المهارات الإبداعية والإمكانيات الفردية، وتحسين جودة حياة الفرد إلى جانب زيادة المعرفة والخبرات والحصول على قاعدة عريضة من العملاء.

كيف تساعدك وثيقة العمل الحرّ على ممارسة نشاطك كمستقل؟

عادةً، يتم التعامل مع الأشخاص المستقلّين عبر منصات العمل الحرّ العربية والمعترف بها مثل منصة مستقل ومنصة خمسات، من خلال البحث عن المستقلين المحترفين لأداء مهامِ روّاد الأعمال وتنفيذ مشاريعهم التجاريّة ومساعدتهم على إتمامِ أفكارهم، وتتميز هذه المنصات بسهولة التعاقد مع المستقلين، وإمكانية رؤية التقييمات الخاصة بكل مستقل ووجود خدمة التواصل وتقديم العروض وتحديد الميزانية وعدد الأيام الملائمة لكلا الطرفين إضافة إلى ضمان الحقوق الماليّة.

وللمزيدِ من التنظيم، ساندَ برنامج العمل الحر في المملكة هؤلاء المستقلين واحتوى مهاراتهم ليصبح عملهم الحرّ ميسّرًا ومعتمدًا في أيّ مجال تدعمه وثيقة العمل الحر وتسمح به. فيما تسهل الوثيقة التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسميّ، كما تمنح المستقلين حرية التسجيل في التأمينات الاجتماعية إلى جانب فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة لتسهيل إدارة المعاملات المالية بأمان.

اتفاقية تعاون بين شركة حسوب وشركة عمل المستقبل

مؤخرًا، أعلنت شركة حسوب عن اتفاق تعاون بينها وبين شركة عمل المستقبل المسؤولة عن تشغيل وإدارة برنامج العمل الحرّ التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بهدف تحفيز قطاع العمل الحرّ وتنميته، وبناءً على الأهداف المشتركة بين الشركتين في دعم المستقلين وتعزيز قدراتهم لممارسة أنشطتهم في كافة المجالات الرقمية والإبداعية والتقنية وغيرها تم إعلان هذه الاتفاقية لتحقيق المزيدِ من التنافس والتطوير في بيئة العمل.

ويمكن للمستقلين العاملين في منصة مستقل ومنصة خمسات إصدار وثيقة العمل الحرّ مجانًا دون دفع أي رسوم مقابل المزايا التي تقدمها لهم، ومن مزايا اتفاقية التعاون بين شركة حسوب وشركة عمل المستقبل:

1- توثيق حسابات المستقلين الحاصلين على وثيقة العمل الحر في مستقل وخمسات.

2- إعطاء أولوية لظهور المستقلين الحاصلين على وثيقة العمل الحرّ على نتائج البحث.

3- خصم 40% على جميع دورات أكاديمية حسوب.

4- الحصول على مشاريع وعروض أكثر.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحرّ

فيما يلي، نذكر لكم طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر، للتمتع بالاستفادة الكاملة من ممارسة نشاطك التجاريّ:

1- الدخول على منصة العمل الحر.

2- الضغط على “أصدر وثيقتك”.

3- إدخال البيانات الخاصة بك، ثم الضغط على “إنشاء حساب”.

4- توثيق الحساب من خلال نظام “أبشر”.

5- إكمال البيانات الشخصية.

6- إصدار وثيقة العمل الحرّ.

الكاتب: سماهر با سيف