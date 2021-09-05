ألمانيا ترغب من شركات الهواتف الذكية تقديم تحديثات أمنية لمدة 7 سنوات

في خطوة غريبة من ألمانيا تجاه الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تضغط الحكومة الفيدرالية هناك على الاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات بتقديم تحديثات أمنية للهواتف لمدة تصل 7 سنوات، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لصيانة الأعطال وقطع الغيار لفترة أطول.

كان الاتحاد الأوروبي قد جهز مذكرة لإجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات – يجري مناقشتها حاليًا – لكن ألمانيا ترغب بالذهاب أبعد من ذلك مع عامين إضافيين.

ويواجه مقترح الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ضغوطات معاكسة من مؤسسة DigitalEurope التي تمثل كبرى شركات التقنية بينها مصنعين الهواتف الذكية، وبالتأكيد سينضم للمواجهة المقترح الألماني لتمديد المدة.

وترغب DigitalEurope في ألا تزيد سنوات ارسال تحديثات أمنية للهواتف الذكية عن 3 سنوات، وحصر الضمان وقطع غيار الهواتف على البطاريات والشاشات فقط في الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الأوروبي كامل القطع بما فيها الكاميرات والسماعات وغيرها.

ومن المتوقع أن تصل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تمثلها DigitalEurope لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على المدة الإجبارية للتحديثات الأمنية ونوعية الضمان على قطع الغيار خلال الأشهر القادمة، لكن ليس معلومًا حتى اللحظة فيما إذا كانت ستزيد عن 3 سنوات إجبارية أم لا.

يُشار أن آبل تقوم بإرسال تحديثات أمنية لمستخدمين لمدة 5 سنوات بشكل اختياري، وتقوم سامسونج بإرسال تحديثات لمدة 4 سنوات كذلك، فيما تقتصر معظم الشركات الأخرى على تقديم تحديثات أمنية لمدة 2-3 سنوات.

المصدر:

Heise online