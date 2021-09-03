تويتر تعمل على خاصية تسمح بأرشفة التغريدات بعد فترة من نشرها

تعمل تويتر على خاصية جديدة تسمح للمستخدمين أرشفة تغريداتهم بعد فترة زمنية محددة في ظل سعيها لرفع خصوصيتهم ومنحهم تحكم أكثر في المحتوى الذي ينشرونه.

ستساعد هذه الخاصية الكثير من الناس على تجنب هجوم المغردين الآخرين عليهم والتصيد لهم دون حذف المحتوى نفسه، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حملات التصيد للمستخدمين من خلال الذهاب إلى تغريداتهم القديمة؛ مثل حادثة انتقال لاعب كرة قدم لفريق معين بعد أن كان يشجع النادي الخصم، أو مثل طرح أحد الأشخاص رأي مغاير لما طرحه قبل عدد من السنوات.

وبسبب سماح تويتر للمستخدمين بالبحث في التغريدات، تستمر هذه الحملات على العديد من المغردين ما يعني اجبارهم على حذف تغريداتهم أو الاستمرار تحت الهجوم، لكن من خلال خاصية الأرشفة الجديدة سيصبح بإمكان المستخدمين حفظ تغريداتهم ضمن الأرشيف وبالتالي لن يتمكن أي شخص من الوصول إليها وفي نفس الوقت سيتجنب أي شخص حذف تغريداته.

يقول مصدر الخبر إن تويتر تدرس خيارات لأرشفة التغريدات تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة مثل 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا، أي أنها ستتحول للأرشيف مباشرة بعد المدة المختارة دون الحاجة لأرشفتها يدويًا.

يُشار أن هناك خاصية في انستجرام تتيح للمستخدمين أرشفة منشوراتهم يدويًا وكذلك إعادتها من الأرشيف عند الرغبة بذلك، وهو ما تسعى تويتر لفعله على ما يبدو.

المصدر:

Bloomberg