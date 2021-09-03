أسوس تُحدث أجهزة ProArt StudioBook و Zenbook Pro و Vivobook مع شاشات OLED

كشفت شركة أسوس عن أحدث أجهزتها الموجهة لصانعي المحتوى مع جهازي ProArt StudioBook 16 و ProArt StudioBook 16 Pro، وجهازي Vivobook Pro و Pro X، بالإضافة لجهاز Zenbook Pro وPro Duo.

وتأتي جميع الأجهزة الجديدة مع أحدث معالجات قوية من إنتل وAMD، رفقة معالجات رسومات إنفيديا RTX مع تقنيات تتبع الأشعة، وذلك لمنح صانعي المحتوى قدرات كبيرة لإنجاز مهامهم.

ProArt StudioBook 16 Pro و ProArt StudioBook

يأتي جهاز ProArt StudioBook 16 Pro مع معالجات AMD Ryzen 5000 H أو معالجات إنتل Xeon من الجيل الثالث، فيما تأتي النسخة العادية مع معالجات AMD أو معالجات إنتل Core. وكلاهما سيحملان شاشات بقياس 16 بوصة كما هو واضح من الاسم وبتقنية OLED.

أما على مستوى معالجات الرسومات، فستوفر أسوس خيارات مختلفة للمستخدمين تصل حتى معالج إنفيديا RTX A5000 القوي جدًا.

سيحمل الجهازان كذلك وحدة تحكم دائرية تُسمى ASUS Dial بجانب وحدة تحكم اللمس التقليدية، وميزتها الحالية أنها تساعد بالتحكم أكثر في تطبيقات صناعة المحتوى وتدعم حاليًا تطبيقات أدوبي فوتوشوب، بريمير، لايت روم كلاسيك، وأفتر ايفكت.

وسيوفر الجهازان خيارات على مستوى الذاكرة تصل حتى 64 جيجابايت من الرام من نوع DDR4، وخيارات مختلفة من المنافذ.

مزايا أخرى:

منافذ Thunderbolt 4 أو USB 3.2 الجيل الثاني و Type C.

منفذ HDMI 2.1.

قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية SD Express 7.0.

ستصل نسخة برو من هذه السلسلة بسعر يبدأ من 2,500 دولار، فيما ستبدأ النسخة العادية بسعر يبدأ من 2,000 دولار.

أسوس Zenbook Pro 15 OLED و Zenbook Pro Duo 15 OLED

كما يظهر من الاسم فكلا الجهازين يمتلكان شاشات OLED بقياس 15 بوصة لمنح تجربة أفضل لصانعي المحتوى، ولذلك يصاحبهما معالجات رسومات إنفيديا ومعالجات قوية من إنتل وAMD.

يوفر جهاز Zenbook Pro Duo 15 OLED خيارات من المعالجات حتى Core i9 من إنتل ومعالج رسومات RTX 3070 من إنفيديا، فيما يوفر Zenbook Pro 15 OLED معالجات AMD من سلسلة Ryzen 5000 H، ومعالجات رسومات إنفيديا حتى RTX 3050 Ti.

وبطيعة الحال، فإن جهاز Zenbook Pro Duo يمتلك شاشة التحكم الثانوية ASUS ScreenPad Plud من أسوس كما هو معروف.

سيبدأ سعر جهاز Zenbook Pro 15 OLED من 1,470 دولارًا، فيما لم تكشف الشركة عن سعر الجهاز الآخر حتى اللحظة.

أسوس Vivobook Pro

تأتي أجهزة Vivo Pro بنسختين، واحدة 14X والأخرى 16X. وكما هو واحد من الاسمين، فإن أحجام الشاشات تأتي مع 14 و16 بوصة على التوالي. وتتميز الشاشة الأكبر بتقنية OLED وبدقة تصل 4K مع دعم تقنية HDR، فيما تتميز الأصغر بشاشة بتقنية OLED مع دعم HDR لكن بدقة 2.8K.

سيضيف الجهازان معالجات إنتل وAMD من سلسلتي H مع خيارات من معالجات الرسومات حتى RTX 3050 Ti، وذاكرة رام تصل إلى 32 جيجابايت.

بينما تُعد الشاشات بالنسبة للمواصفات هي الأوضح بالسوق ربما، فأسوس قررت أيضًا إضافة بطاريات ضخمة جدًا بقوة 96 واط بالساعة.

مزايا أخرى:

شهادة VESA DisplayHDR True Black 600.

اعتماد تقنية PANTONE.

تقنية التبريد IceCook Plus.

سيتوفر 14X بسعر 750 دولار، فيما سيتوفر 16X بسعر 1,400 دولار.

المصدر:

Asus