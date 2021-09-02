موقع شيرتي ديزاين – دروب شيبنق الطباعة حسب الطلب

مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والتوسع في العديد من المجالات، أصبحت هناك طرق متنوعة لمساعدة الراغبين بدخول هذا المجال عبر عدد من الخدمات مثل Drop Shipping أو دروب شيبينق – التي تتيح لأي شخص بدء رحلته في التجارة الإلكترونية بسهولة. وهو ما يوفره موقع شيرتي ديزاين.

يُمكِّن موقع شيرتي ديزاين المصممين من إطلاق علامة تجارية للقمصان بدون تكاليف أجهزة الطباعة والتخزين، حيث يتيح لهم ربط متاجرهم مع الموقع، ومن ثم يقوم بطباعة المطلوب عندما يصل أي طلب طباعة للموقع.

يعتمد مفهوم الدروب شيبنق على أن المخزون والتكاليف تقع على عاتق الشركة المالكة للبضاعة، ويستطيع التاجر الحصول على إذن لعرض هذه البضاعة في متجره الخاص مع زيادة بسيطة بالسعر عن القيمة الأصلية (للحصول على ربح من خلالها)، وبعد أن تتم عملية البيع، تتكفّل الشركة بتغليف وشحن السلعة للعميل النهائي دون تدخل من التاجر البائع، ويحصل البائع على فارق السعر بين ما دفعه العميل وبين قيمة السلعة لدى الشركة.

إيجابيات دروب شبينغ – Drop Shipping

لبداية بأقل التكاليف (تكلفة انشاء متجر + التسويق).

لتخلص من عبء الأعمال اليدوية اليومية كتغليف الطلبات.

اختصار الوقت.

السلبيات:

طول وقت الشحن والتسليم خاصّة للشركات الخارجية.

تشابه منتجات البائع من البائعين الاخرين.

صعوبة التحكم بالاسترجاع والاستبدال.

يساعد موقع شيرتي ديزاين الذين يبحثون عن فرصة لدخول مجال التجارة الإلكترونية بأقل تكاليف من إطلاق علامتهم التجارية وتخطي الحواجز المالية واللوجستية، فكل ما يتوجب فعله هو تسويق المنتجات من خلال موقع خاص يتم ربطه مع شيرتي ديزاين، ثم سيتكفل الموقع بالبقية من طباعة وتجهيز وتوصيل.

وتعد أهم مميزات شيرتي ديزاين: