ويندوز 11 سيتاح للمستخدمين في الخامس من شهر أكتوبر

ذكرت شركة مايكروسوفت إن نظام تشغيل ويندوز 11 الجديد سيتاح رسميًا للمستخدمين في 5 أكتوبر القادم، وذلك بعد أشهر من الإعلان عن النظام وإطلاق النسخة التجريبية منه.

وسيتاح النظام وفقًا للشركة للتحميل بشكل مجاني للأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10 وتتوافق مع متطلبات النظام الجديد.

وتعتمد مايكروسوفت في إتاحتها لنظام التشغيل على الأجهزة التي تعمل بعتاد جديد بشكل خاص بالتوافق مع الشركات المصنعة، فغالبًا يحتاج المستخدم لمعالجات الجيل الثامن من إنتل أو ما يعادها من معالجات AMD ليتمكن من الترقية، بجانب وجود بعض المزايا الأخرى رفقة المعالج، لذلك لن يتمكن جميع المستخدمين من أصحاب ويندوز 10 من ترقية نظام التشغيل الخاص بهم.

وسيكون ويندوز 11 متاحًا لمستخدمي العديد من العلامات التجارية بما فيهم آيسر، أسوس، ديل، اتش بي، سامسونج، لينوفو، وكذلك أجهزة سيرفيس من مايكروسوفت.

يُشار أن النظام سيوفر العديد من التقنيات والتغيرات على الاستخدام وسرعة النظام منذ البداية، حيث سيضيف دعم تقنيات مثل DirectX 12 و DirectStorage و Auto HDR منذ البداية، كما سيوفر ميزة اختصارات سطح المكتب للتطبيقات أو الودجيت وغيرها، بجانب دعم تطبيقات أندرويد -الذي لن يكون متوفرًا للمستخدمين في النسخة الأولى، حيث ستقوم الشركة بتوفيره لاحقًا.

يمكنكم التعرف أكثر على نظام تشغيل ويندوز 11 من مايكروسوفت من خلال زيارة المقال التفصيلي حول النظام الجديد من هنا.

المصدر:

Microsoft