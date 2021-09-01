لينكدإن تسير على خطى تويتر وتتخلص من ميزة “القصص” سريعًا

بعد نجاح فيس بوك في نسخ ميزة القصة من سناب شات على مختلف تطبيقاتها ونجاحها في هذا الأمر بشكل لافت، بدأت الشركات الأخرى بتطبيق نفس الفكرة على شبكاتها الاجتماعية، لكن سرعان ما وجدت نفسها في مهمة صعبة لإنجاح الأمر. وهو ما حدث فعلًا مع لينكدإن.

قررت شبكة لينكدإن التخلي عن ميزة القصص رسميًا في نهاية شهر سبتمبر الحالي بسبب عدم إقبال المستخدمين عليها بالشكل المطلوبة.

وتعزي الشركة هذا القرار إلى رغبة مستخدميها في الإبقاء على مقاطع الفيديو التي تبقى ثابتة في حساباتهم، وليس تلك التي تختفي سريعًا مثل القصص.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام كذلك على قرار تويتر الاستغناء عن ميزة القصص Fleets بسبب ضعف الإقبال عليها من المستخدمين، لتركز أكثر على ميزة مساحات تويتر.

المصدر:

LinkedIn