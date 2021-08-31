تيليجرام يتجاوز مليار تنزيل على الهواتف الذكية ويقترب من واتساب

دخل تطبيق تيليجرام نادي المليار تنزيل لينضم إلى قائمة تطبيقات جوجل وفيس بوك المختلفة التي استطاعت الوصول إلى هذا الرقم على مدار السنوات الماضية.

ويأتي النمو الهائل لعدد المستخدمين ومرات التنزيل على الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة بعد سياسة واتساب للخصوصية وبحث مستخدميه عن خيارات أخرى، بالإضافة إلى وباء كورونا الذي حفز المستخدمين على تجربة خيارات أخرى أثناء تواجدهم بالمنزل، وهذا يأتي كذلك من المزايا الكثيرة المتوفرة على التطبيق.

ويسعى التطبيق الذي قام بنقل مقره إلى دبي في الإمارات الفترة الماضية بسبب القوانين الروسية، ليكون التطبيق الأول بالفترة المقبلة.

تُعد الهند هي السوق الأكبر لتيليجرام – ثاني أكثر البلدان استخدامًا لتطبيقات الإنترنت في العالم – بتمثيلها 22% من إجمالي عمليات التنزيل للتطبيق في تاريخه. وتليها روسيا بواقع 10% من إجمالي عمليات التنزيل، ثم إندونيسيا بواقع 8%.

يُشار أن عدد مرات تنزيل تطبيق تيليجرام تسارعت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، حيث شهد النصف الأول من 2020 إضافة التطبيق لأكثر من 133 مليون تنزيل، ثم تمكن في النصف الأول من العام الحالي 2021 من تحقيق نمو بواقع 61% مقارنة مع نفس الفترة بالعام الماضي وإضافة 214.7 مليون تنزيل.

ويمكن القول إن عدد مرات التنزيل لا تعني وجود مستخدمين فعالين لجميع الحسابات، حيث أعلنت الشركة في بداية العام عن تجاوزها 500 مليون مستخدم نشط، لكن عدد مرات التنزيل يعني الزيادة المستمرة في توجه المستخدمين نحو التطبيق.

المصدر:

TechCrunch