آبل تستحوذ على خدمة الموسيقى Primephonic

قامت شركة آبل الاستحواذ على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية ، Primephonic ، بهدف التوسع أكثر في خدمتها الموسيقية وتقديم محتوى متنوع للمستخدمين.

ووفقًا للتقارير، فإن الشركة ستقوم بإطلاق تطبيق موسيقى كلاسيكية منفصل العام المقبل، ويشكل الاستحواذ على Primephonic خطوة مهمة في ذلك، حيث ستستخدم الخدمة ضمن تطبيق جديد يحوي مزايا أخرى من آبل وخدمتها الموسيقية.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، قامت Primephonic بإغلاق الباب أمام المستخدمين الجدد، كما ستقوم بإيقاف خدمتها الخاصة رسميًا في 7 سبتمبر، لتبدأ معها رحلة الاندماج في آبل، وسيتمكن المشتركون الحاليين في الخدمة من استرداد أموالهم والحصول على 6 شهور مجانية في الخدمة الموسيقية لآبل.

تهدف آبل لإضافة المزيد من التنوع للمستخدمين حول العالم في خدمتها الموسيقية أملًا بتجاوز سبوتيفاي التي تُعد أكبر خدمات بث الموسيقى في العالم.

المصدر:

Engadget