سوق الساعات الذكية ينمو 47% في الربع الثاني من 2021

يبدو أن سوق الساعات الذكية هو الأكثر نموًا في الفترة الماضية مقارنة مع الأجهزة الذكية الأخرى، فوفقًا لأحدث الأرقام نما هذا السوق بنحو 47% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة مع الربع الثاني في 2020. وتأتي الأرقام من شركة Strategy Analytics المتخصصة في أرقام السوق العالمي.

وكما هي العادة، فقد سيطرت آبل على هذا السوق ببيعها 9.5 مليون ساعة ذكية مقارنة مع 6.5 في العام الماضي بنفس الفترة – أي بنمو 46%، تلتها شركة سامسونج ببيع 2 مليون ساعة وبنمو 54%، ثم شركة Garmin ببيع 1.5 مليون ساعة ذكية في الربع الثاني من 2021 وبنمو 25%، أما الشركات الأخرى في هذا السوق فقط تمكنت مجتمعة من بيع 5.1 مليون ساعة ذكية وبنمو 55%.

وتسيطر آبل حاليًا على السوق بحصة 52.5%، تليها سامسونج بحصة 11%، ثم Garmin بحصة تصل 8.3%، ثم البقية بنسبة 28.2%.

وتتوقع Strategy Analytics نمو مبيعات الساعات الذكية أكثر وأكثر خلال العام، لاسيما في الربع الأخير مع نهاية العام. وذلك بسبب ظهور ساعات ذكية جديدة مثل Galaxy Watch 4 التي تأتي بنظام جديد بالتعاون مع جوجل وتطبيقات أكثر، وكذلك بسبب استمرار الشركات الصينية مثل شاومي وأوبو في إطلاق ساعات الجيل الرابع بأسعار في المتناول.

ترتيب شركات الساعات الذكية وفقًا للحصة السوقية:

آبل بنسبة 52.5%.

سامسونج بنسبة 11%.

Garmin بنسبة 8.3%.

الشركات الأخرى بنسبة 28.2%.

المصدر:

Strategy Analytics