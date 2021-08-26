جوجل و مايكروسوفت تستثمران 30 مليار دولار في الأمن السيبراني خلال 5 سنوات قادمة

بعد اجتماع شركات التقنية الأمريكية الخمس الكبرى مع رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن ، لمناقشة تحديات الأمن السيبراني والحماية في الولايات المتحدة، خرجت الشركات بالعديد من القرارات بينها قرار يشمل استثمار 30 مليار دولار في الأمن السيبراني خلال السنوات الخمس القادمة، حيث ستقوم شركة مايكروسوفت باستثمار 20 مليار دولار منها وستقوم جوجل باستثمار 10 مليارات دولار.

وستركز الشركات على دعم الاقتصاد الأمريكي وكذلك دعم المؤسسات الحكومية، حيث ستقوم مايكروسوفت باستثمار 150 مليون مباشرة لتدريب الوكالات التابعة للحكومة على الأمن الرقمي وأمن المعلومات، وستقوم باستثمار 150 مليون إضافية على الخدمات التقنية للمؤسسات الفيدرالية والحكومات المحلية لتعزيز الأمن السيبراني.

فيما ستركز جوجل على نموذج “معدومية الثقة” أو “Zero Trust” للحماية الأمنية، وحماية أنظمة التوريد، وبناء أنظمة حماية مفتوحة المصدر، بجانب تقديم فرص تدريب للمزيد من الأمريكيين. وتقول الشركة إنها ستسهم بحصول 100 ألف أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة على شهادات معتمدة من أكاديمية Google Career في مجالات الأمن الرقمي والسيبراني المختلفة.

من جانبها، قالت IBM التي شاركت في الاجتماع، إنها ستقوم بتدريب 150 ألف شخص على الأمن السيبراني في الثلاث سنوات المقبلة، وستتعاون مع أكثر من 20 جامعة عريقة لهذا الغرض.

أما آبل فأشارت إلى خطتها تدشين برنامج جديد لتحسين الحماية الأمنية على سلاسل الإمداد، وستعمل الشركة من خلال برنامجها مع 9 آلاف مزود في الولايات المتحدة.

بدورها، ستقوم أمازون بتوفير حماية لمشتركيها على AWS دون أي رسوم إضافية، كما ستقدم خدمات حماية للجمهور في الولايات المتحدة عبر AWS بدون رسوم.

يُشار إلى أن عدد من الشركات الأخرى في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات أعلنت عن خطوات تتماشي مع الشركات الخمس الكبرى في الولايات المتحدة.

المصدر:

The White House