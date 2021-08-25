سامسونج تستثمر 205 مليار دولار في عدة قطاعات بالشركة حتى 2023

أعلنت شركة سامسونج عن خطتها لاستثمار نحو 240 تريليون ون كوري جنوبي (205 مليار دولار أمريكي) في عدد من القطاعات داخل الشركة، تشمل أشباه الموصلات، الاتصالات، والمستحضرات الدوائية الحيوية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتهدف الشركة الكورية من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانتها العالمية كواحدة من رواد هذه القطاعات، وزيادة حضورها في قطاعات جديدة حول العالم كالروبوتات والجيل التالي من تقنيات الاتصال.

وستدير الاستثمارات شركتا سامسونج للإلكترونيات ” Samsung Electronics” وسامسونج للتقنيات الحيوية ” Samsung Biologics”، التابعتان للشركة الأم. كما ستقومان بعدد من عمليات الاستحواذ والاندماج خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المرجو من الاستثمار والوصول إلى قمة هذه القطاعات في السوق العالمي.

ستعمل الشركة على استثمار 180 تريليون ون كوري جنوبي (154.3 مليار دولار أمريكي) في كوريا الجنوبية، فيما ستتوزع القيمة الأخرى على البلدان التي تعمل بها الشركة في الخارج. وستساهم هذه الاستثمارات بخلق 40 ألف وظيفة جديدة حتى انتهاء الخطة في 2023.

ومن المنتظر أن تساعد الاستثمارات شركة سامسونج للإلكترونيات على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة والتركيز أكثر على تطوير أشباه الموصلات بتقنيات مثل تقنية DRAM لرقاقات الرام أو بطاقات الذاكرة V-NAND التي تعتبر رائدة في تطويرها للشركات العالمية. كما يتوقع أن تساهم الاستثمارات في دعم تطوير شاشات OLED بتقنياتها الجديدة، وأجهزة الروبوت، وغيرها من المنتجات.

فيما ستساعد الاستثمارات شركة التقنيات الحيوية (Samsung Biologics) وشقيقتها للبدائل الحيوية (Samsung Bioepis) على بناء مصنعين جديدين والمساهمة في الانتهاء من مصنع آخر قيد الإنشاء.

المصدر:

TechCrunch