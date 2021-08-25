الإعلانات تصل إلى صفحة متاجر انستجرام في ظل توسع الخاصية المستمر

ربما لا يمكن استخدام أي قسم أو تبويب أو حتى ميزة بانستجرام دون ظهور إعلانات أثناء التصفح، ففي الصفحة الرئيسية أو في القصص، مقاطع Reels، وحتى IGTV، إلى صفحة الاستكشاف وغيرها من الصفحات، باستثناء صفحة متاجر انستجرام التي ستبدأ كذلك بإظهار الإعلانات.

ستكون الإعلانات خاصة بمنتجات بما أنها في قسم المتاجر، ما يعني ظهور منتجات ضمن صفحة متاجر انستجرام بشكل تقليدي للمنتجات الأخرى، لكن مع توضيح بسيط عند فتحها يشير لكون هذا المنتج معلن.

ستسمح المنصة بذلك لصانعي المحتوى والمتاجر بالوصول إلى المزيد من المستخدمين المستهدفين الذين يبحثون عن منتجات محددة، وهو ما يشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في الإعلانات وفي نفس الوقت الحصول على مستهلكين بشكل أفضل.

المصدر:

Engadget