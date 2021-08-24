فيس بوك تعمل على إضافة مكالمات الصوت والفيديو لتطبيقها الأساسي

تختبر شركة فيس بوك إضافة خاصيتي مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيقها الرسمي، بعد سنوات من الاعتماد في هذا الأمر على تطبيق ماسنجر الذي قررت تطويره بشكل منفصل عن التطبيق الرسمي ليكون مخصصًا للمحادثات بأنواعها.

كانت الشركة قد أضافت خدمة ماسنجر إلى تطبيقها في 2011، ومن ثم قررت فصل تطبيق المحادثات في 2014 مع مزايا خاصة والاكتفاء بالتطبيق الأساسي للتصفح والخدمات الأخرى.

ربما يجد البعض هذه الخطوة مناسبة خاصة الذين لا يرغبون بفتح أكثر من تطبيق أو لا تتحمل هواتفهم تثبيت عدد من التطبيقات، لكنها ربما تكون العكس للآخرين لاسيما الذين لا يستخدمون تطبيق فيس بوك الأساسي ويستخدمون ماسنجر للمحادثات الخارجية فقط. كما أن هذه الخطوة تُعد إضافة لما تسعى له الشركة في توحيد تطبيقات المراسلة الخاصة بها – الأمر الذي واجه الكثير من الانتقادات – فبعد ماسنجر وانستجرام ربما تصبح تطبيقات فيس بوك الثلاثة معًا عبر التطبيق الأساسي.

ولم تعلن فيس بوك عن خططها حول مستقبل هذا الأمر، لكنها أكدت لموقع The Verge اختبارها لإضافة مكالمات الصوت والفيديو للتطبيق الرسمي، في حين سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من ماسنجر بشكل طبيعي حاليًا.

يُشار أن الشركة لم تتحدث في تصريحاتها للموقع عن نيتها جلب أي مزايا أخرى لماسنجر إلى تطبيقها الرئيسي في الوقت الحالي، ما يعني استمرار الحاجة لاستخدام تطبيق المراسلة للرسائل النصية والمحادثات المكتوبة.

المصدر:

The Verge