جوجل بلاي سيعرض تقييم التطبيقات بناء على المنطقة الجغرافية ونوع الهاتف

سيبدأ متجر جوجل بلاي بداية من عام 2022 بعرض تقييمات التطبيقات بشكل أكثر تخصيصًا، حيث يستهدف عرض التقييمات وفقًا للموقع الجغرافي ونوع الجهاز المستخدم.

وتعرض جوجل تقييم كل تطبيق على متجرها بناء على جميع التقييمات من الجمهور في جميع البلدان المتاحة بها، أي مهما اختلف المكان الجغرافي أو نوع الجهاز يظهر نفس التقييم لجميع المستخدمين، لكن في 2022 سيتم تغيير طريقة العرض لتظهر التقييمات في كل مكان بشكل مختلف بحسب تقييمات الجمهور في تلك المنطقة، كما أن اختلاف نوع الهاتف يعني ظهور تقييم مختلف خاصة وأن التقييمات ستظهر وفقًا للمستخدمين مع نفس النوع من الهاتف.

وقررت الشركة إجراء التغيرات على متجر جوجل بلاي لتجنب أي حملات تقييمات سلبية للتطبيقات بشكل أو بأخر، حيث سبق وواجهت فيس بوك تقييمات متدنية جدًا على تطبيقاتها المختلفة بسبب سياستها المزدوجة في مراقبة المحتوى، ما دفعها لمطالبة جوجل بحذف التقييمات عن المتجر، لكن الأخيرة رفضت ذلك وقتها. إلا أن اتخاذ الخطوة الجديدة سيقلل من حدوث هذا الأمر مع التطبيقات في المستقبل.

وتُعد التقييمات الخاصة بالتطبيقات أمرًا مهمًا لأي مستخدم قبل تنزيل التطبيق، فسواء كان يستخدم أندرويد أو آيفون سينظر إلى التقييمات لفهم التطبيق الذي يبحث عنه، ومن ثم اتخاذ القرار بتنزيله من عدمه. لكن في الغالب ينتهي الأمر مع التطبيقات الجديدة التي تحمل تقييمات سيئة بعزوف المستخدمين عن تنزيلها على هواتفهم خوفًا من المشاكل.

يُشار أن خطة جوجل ستشمل التطبيقات على متجر بلاي لمستخدمي هواتف أندرويد أو الأجهزة اللوحية، وحتى أجهزة الحاسوب العاملة بنظام كروم بوك، وكذلك الساعات الذكية. بينما سيتمكن المطورون من الحصول على معلومات كافية حول التقييمات لتطبيقاتهم بشكل عام.

المصدر:

Android Developers Blog