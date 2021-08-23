واتساب ربما تطلق نسخة منفصلة من تطبيقها للآيباد وأجهزة أندرويد اللوحية

تخطط واتساب إلى إطلاق تطبيق منفصل موجهة للأجهزة اللوحية، سواء كانت آيباد أو أندرويد وفقًا للتقارير الصحفية، وذلك ضمن خطتها لدعم نفس الحساب على عدة أجهزة معًا.

تقوم واتساب بدعم حساب المستخدم على جهاز واحد ونسخة سطح المكتب، لكنها أعلنت قبل نحو شهرين عن رغبتها في السماح بتشغيل نفس الحساب على عدة أجهزة معًا، وهو الأمر الذي لم تكشف وقتها عن آليته، إلا أن التقارير أشارت اليوم بأنه سيتم من خلال تطوير تطبيقات منفصلة على الأجهزة اللوحية بدلًا من الاعتماد على نفس نسخة الهواتف.

وتمتلك واتساب تطبيق على أندرويد يعمل على الهواتف أو الأجهزة اللوحية معًا، وكذلك تطبيق على آيفون يعمل نفسه على آيباد. لكن وفقًا للمعلومات، فإن توفير تطبيق منفصل لكل نوع من الأجهزة سيسمح بتشغيل نفس الحساب على نسخ مختلفة من التطبيقات، وبالتالي إمكانية تشغيل الحساب حتى على 4 أجهزة في نفس الوقت.

وسيساعد هذا الأمر في حصول المستخدمين على تجربة كاملة للتطبيق على أجهزتهم اللوحية، بدلًا من الاعتماد تفعيل ميزة تعدد الأجهزة عبر تطبيقات الويب.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021

المصدر:

WABetaInfo