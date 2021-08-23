كيف تطلق شركتك الناشئة الصغيرة من المنزل؟

يتطلب بدأ العمل التجاري من المنزل قدرًا كبيرًا من التجهيز مثله مثل أي عمل آخر، إذا كنت مهتمًا بتعلم كيفية بدء عمل تجاري صغير من المنزل فهذا هو الوقت المثالي، حيث يعمل عدد أكبر من رواد الأعمال من المنزل في الوقت الحالي، ويطلقون شركاتهم الناشئة الخاصة بهم أكثر من أي وقت مضى، هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها لتجهيز نفسك للنجاح بالعمل التجاري من المنزل هذا ما سنتحدث عنه الآن.

العمل التجاري من المنزل

ببساطة يمكن تعريف العمل التجاري من المنزل بأنه تأسيس شركة يكون مكتبها الرئيسي هو منزلك، يمكن أن يكون العمل بأي حجم، أو أي نوع طالما أن المكتب نفسه يقع في المنزل.

تبدأ الشركات الصغيرة، والمتوسطة العمل من إحدى غرف المنزل عادةً، كما هو حال في بدايات شركة آبل التي كانت نشأتها من مرآب سيارات المنزل الذي يسكن فيه ستيف جوبز، حيث بدأ برفقة صديقه ووزنياك العمل على حاسوبهما الأول، بعد أن باع جوبز سيارته، وصديقه آلته الحاسبة العلمية ليتمكنوا من تأسيس شركتهما التي أبصرت النور في عام 1976 وسميت آبل.

يجعل الإنترنت تشغيل شركة افتراضية من المنزل، أكثر جدوى من أي وقت مضى. إذًا هذا هو وقتك المثالي للبدء بعملك التجاري من المنزل، حيث ازدادت شهرة العمل عن بعد وبدأت الأعمال التجارية من المنزل تزداد وتزدهر على مدار العقد الماضي. هناك الكثير من مجالات العمل التجاري من المنزل يمكنك البدء بها، تستطيع أن تبدأ عملك التجاري الذي يتوافق مع مهاراتك وخبراتك، أو الاستفادة من إحدى هذه الاقتراحات:

· إنشاء المحتوى بشكل مستقل.

· إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

· التسويق الإلكتروني.

· التصميم.

· إنشاء متجر على الإنترنت.

· برمجة التطبيقات.

· إدخال البيانات.

· إنشاء مدونة والربح من الإعلانات.

· تقديم الاستشارات.

· التدريس عبر الإنترنت.

· الترجمة.

· تحرير مقاطع الفيديو.

· خدمة العملاء.

· المحاسبة.

· تصميم القمصان.

· هندسة الديكور.

إن أسهل طريقة لبدء العمل من المنزل هي بيع خدماتك في منصة خمسات للعملاء الذين سيصبحون أكثر يومًا بعد يوم، ومع مرور الوقت ستجد نفسك مديرًا لشركة قد يكون مقرها غرفة نومك.

هناك منصة أخرى يمكنك الاستفادة منها للعمل على مشاريع كبيرة من منزلك هي منصة مستقل التي لا تقل أهميةً عن خمسات.

عند التفكير في تأسيس عمل تجاري من المنزل لا بد أن تمتلك مهارات معينة، ويجب عليك كمستقل، أو كشخص يرغب في إطلاق مشروعه الخاص أن تمتلك مهارة ما، أو تكتشف المهارات التي لديك وتعمل على تطويرها.

كيف تبدأ عملك التجاري من المنزل

إذا كنت تتساءل عن كيفية بدء عمل تجاري صغير في المنزل، فستجد أن العملية تتطلب التخطيط، والإعداد، والتمويل، قد تشعر بأن العمل من المنزل صعبًا، ولكن يجب أن تعلم بأن كل الأعمال نجدها صعبة بالبداية، لهذا يجب عليك أن تكون شجاعًا، وتتخذ قرارك في بدء العمل التجاري من المنزل ولا تخف من الخطوة الأولى.

ضع فكرة ناجحة بعقلك

الخطوة الأولى في بدء عملك التجاري من المنزل هي الحصول على فكرة عمل رابحة. من الناحية المثالية، ستطور مشروعًا تجاريًا يثير اهتمامك، ويلبي حاجةً ما في السوق. هناك طريقة رائعة للقيام بذلك، وهي تحديد مشكلة ما تسبب لك الإحباط لأنك لم تجد حلًا لها. فكّر هل هناك مشكلة تواجهها باستمرار وتتمنى أن يحلها شخص ما؟، هذا سيمثل فكرة رائعة لمشروعك التجاري الرائع.

ليس عليك بالضرورة أن تبدأ من الصفر بل يكفي أن تُلقي نظرةً على الأنشطة التجارية الموجودة بالفعل، واسأل نفسك كيف يمكنك تحسين ما يفعلونه؟، وهل هناك أي فجوات في السوق يمكنك سدها؟

حدد ما ترغب في بيعه

يعتمد نجاحك بالعمل التجاري على قدرتك على بيع المنتجات، أو الخدمات لعملائك، فأول ما تبدأ به هو معرفة ما تُخطط لبيعه.

ضع قائمة بالمنتجات، أو الخدمات التي يمكنك تقديمها، وذلك بعد أن تطرح هذه الأسئلة على نفسك:

· هل هناك طلب على هذا المنتج، أو الخدمة؟

· كيف سيفيد المنتج عملائي؟

· هل سأشتري هذا المنتج، أو الخدمة؟

· هل هناك طلب كافٍ لتحقيق ربح جيد؟

· هل يمكنني شحن المنتج بسهولة إلى العملاء؟

بعد الإجابة على هذه الأسئلة ستتمكن من تحديد ما تستطيع بيعه.

اكتب خطة عمل

بمجرد أن تقرر فكرة عمل منزلي مربحة، ستكون خطوتك التالية هي كتابة خطة عمل، قد تستغرق كتابة خطة عمل واحدة وقتًا طويلًا عند التفكير في كيفية بدء عمل تجاري صغير في المنزل إلا أنها ضرورية جدًا لنمو أعمالك. يجب أن تحتوي خطة عملك على جميع المعلومات التي تحتاجها لإدارة عملك من المنزل.

على الرغم من وجود طرق مختلفة لكتابة خطة عمل لكن بشكل عام يجب أن تتضمن خطة عملك ما يلي:

· ملخص تنفيذي.

· نظرة على عملك.

· تحليل السوق.

· وصف لمنتجك، أو خدمتك.

· خطة تسويق ومبيعات.

· خطة مالية وتوقعات.

في وقتٍ لاحقٍ ستحتاج إلى خطة العمل للتقديم على طلب للحصول على تمويل لمشروعك، أو عند البحث عن مستثمرين لدعم، أو تنمية عملك. تُعد خطة العمل ضروريةُ لأنها تُظهر للمستثمرين، أو الممولين المحتملين أنك خططت لكل شيء وأنك سجّلت كل المخاطر المحتملة.

اختر اسمًا لعملك التجاري

بعد كتابة خطة العمل، يجب أن تختار اسم لعملك، على أن يكون اسمًا لا يُنسى، وواضحًا يصف ما هو عملك، وماذا تفعل.

بمجرد أن تضع اسمًا في ذهنك، سيتعين عليك التأكد من أنه متاح بالفعل للاستخدام. يمكنك التحقق أن اسم نشاطك التجاري لم يسبقك أحدهم عليه من خلال إجراء بحث بسيط على جوجل.

تأمين التمويل

تتمثل إحدى مزايا بدأ العمل التجاري من المنزل في أنك لن تضطر إلى دفع التكاليف المرتبطة باستئجار مساحة مكتبية للعمل فيها.

في بعض الحالات، قد لا يكون لديك أي تكاليف لبدء الأعمال التجارية من المنزل، مثلما إذا بدأت بالعمل في موقع خمسات، أو مستقل، حيث لن تحتاج إلا إلى خبراتك، ومهاراتك.

ومع ذلك، بناءً على نوع العمل الذي تطلقه، قد تحتاج إلى تأمين التمويل للمساعدة في تغطية بعض تكاليف بدء التشغيل إذا كنت تريد البدء بنشاط تجاري يتطلب تخزين الكثير من المنتجات، أو المعدات.

لحسن حظك قرابة 44% من رواد الأعمال من المنزل بدأوا عملهم بأقل من 5000 دولار، لكن إذا كان عملك يتطلب المزيد من رأس المال فستحتاج إلى البحث عن خيارات تمويل أخرى. تُشكل عملية تمويل العمل التجاري من المنزل مشكلةً صعبة لدى الشركات الجديدة فهي لن تستطيع الوصول إلى طرق التمويل التقليدية.

إذا كان عملك كبيرًا يحتاج للتمويل يمكنك الحصول عليه من إحدى مبادرات التمويل في بلادك التي تقدمها البنوك عادةً مثل برنامج تمويل المشاريع الصغيرة الذي يعتبر إحدى برامج تمويل المشاريع الصغيرة في السعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي الذي يساعد المشاريع الصغيرة، ويقدم لها قروضًا بدون فوائد، مما يشكل عاملًا محفزًا للراغبين بتأسيس شركة صغيرة.

صمم بنك التنمية الاجتماعية هذا المنتج ليقدم الدعم التمويلي للمواطنين والمواطنات الذين لديهم الرغبة والطموح لممارسة العمل الحر وشق طريق النجاح نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة بالتعاون مع عدة جهات الراعية ويصل مبلغ التمويل إلى (300) ألف ريال.

من طرق توفير التمويل لشركتك الناشئة التشارك مع أصدقائك، أو أفراد عائلتك، أو بدء حملة تمويل جماعي.

قم بتجهيز مكتبك

بعد ذلك، ستكون جاهزًا للانتقال من كيف تبدأ عملك التجاري من المنزل إلى كيفية إدارة عملك المنزلي الناجح بالفعل. أول شيء يجب عليك القيام به لتهيئة نفسك للنجاح، هو تجهيز مكتب في منزلك. على الرغم من وجود عدد من الفوائد لبدء عمل تجاري من منزل، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهك لأنك ستعمل من نفس المكان الذي تعيش فيه. لهذا السبب، من المهم تخصيص مساحة مكتبية منزلية معينة من أجل تعزيز إنتاجيتك، وفصل عملك عن حياتك المنزلية.

لإعداد مكتبك في المنزل، ستحتاج إلى القيام بأشياء مثل:

· اختيار مساحة مخصصة.

· شراء الأثاث، والأدوات، والتجهيزات التقنية اللازمة.

· تزيين المكتب بالطريقة التي تناسبك.

· اتخاذ إجراءات تساعدك على تقليل المشتتات.

بمجرد حصولك على المساحة التي تحتاجها لبدء إدارة عملك من المنزل، يكون من السهل بكثير البدء بالعمل التجاري من المنزل.

الكاتب : فراس أشرم



المصادر

1.2.3.4