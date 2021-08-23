آبل تعمل على إطلاق “ماك ميني” بشكل جديد مع رقاقة معالجة M1X

بعد تطوير رقاقة المعالجة M1 ضمن خطتها للاستغناء عن معالجات إنتل على أجهزة ماك بوك وماك وآيباد برو، يبدو أن شركة آبل ترغب بتوسيع دائرة معالجاتها سريعًا هذا الخريف من خلال إطلاق رقاقة جديدة باسم M1X مع أجهز ماك ميني.

كانت الشركة قد كشفت سابقًا عن رقاقة المعالجة الأولى من معالجات Apple Silicon تحت اسم M1، لكنها لم تعلن عن الجيل الثاني من رقاقات المعالجة، لكن وفقًا للتقارير من موقع MacRumors، تستعد آبل لإطلاق أجهزة ماك ميني بشكل جديد مع رقاقة معالجة M1X.

من غير المعروف ما إذا كانت الرقاقة الجديدة ستكون أقوى من السابقة أو أضعف بسبب عدم وضوح سبب وجود X، لكن التقارير تتوقع تخطيها الرقاقة السابقة في الأداء.

يُشار أن آبل تعمل على إعادة تصميم ماك ميني ليحمل منافذ أكثر ويقدم أداء أقوى من النسخ السابقة، حيث ترغب بوجود خيار بسعر أقل من أجهزة الحاسوب الخاصة بها، لكنها في نفس الوقت تريد دعمها بمواصفات وخصائص قوية لتقديم تجربة مميزة، كما من الممكن إبقائها على النسخ مع رقاقة معالجة M1 لتكون خيارًا أقل ثمنًا للمستخدمين.

وتعمل الشركة كذلك على أجهزة الماك بوك برو، التي ربما تظهر هذا العام مع الجيل الجديد من رقاقات المعالجة، وهي الأخرى ربما تأتي مع إعادة تصميم وألوان مختلفة لتوفير خيارات أكبر للمستخدمين الراغبين بالاستفادة من نظام ماك.

المصدر:

MacRumors