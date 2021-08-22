نصائح لإدارة حياة الأمهات اللواتي يعملن عن بعد

مع انتشار الإنترنت حول العالم في العقد الأخير، أصبح العمل عن بعد والعمل الحر الخيار الأمثل للنساء اللواتي يرعن أطفالهن الصغار، فإن العمل بعد للنساء يتيح لهن الفرصة في التطور مهنيًا ورعاية أطفالهن الصغار والموازنة بينهما.

ولكن الموازنة بين الأمرين ليس بالشيء الهين بكل تأكيد، لهذا يجب عليكِ تعلم بعض الحيل لتنظيم وقتك.

قائمة المهام

هي الأداة التي تخلق النظام في الفوضى التي تعيشين بها، هي أداة مفيدة ليس فقط للنساء اللواتي يعملن عن بعد ولكن لكل شخص يريد تنظيم حياته، وتعود عليك بعدة فوائد منها:

تقلل قوائم المهام من القلق، حيث تخفض تأثير زيجارنيك الذي ينص على أن الناس تتذكر المهام غير المكتملة أكثر من المهام المكتملة، بحث آخر من جامعة ولاية فلوريدا أكد أن شعور القلق سوف يذهب إذا ما كان وقتنا مخطط بشكل جيد.

إذا كانت لديك أهداف متعددة مثل تنظيم المنزل وإدارة عملك وربما مشاريع أُخرى تدور في حياتك، فأن قائمة المهام سوف تساعدك في تذكر المهام المطالبة باتمامها.

ترتيب مهامك من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية.

يُنصح أن تحدثين قائمة مهامك في الليل لكي تستيقظين بخطة واضحة.

تخصيص حاسوب للعمل فقط

لا تشغل أفلام الكارتون أو أي ألعاب أو فيديوهات قد تجذب طفلك إلى حاسوب العمل، لأنه سوف يظن أن هذا الحاسوب متاح له في أي وقت يريد، وسوف يزعجك أثناء أوقات عملك.

إذا ما وقعتِ في هذا الخطأ، أشتري له حاسوب آخر للعب ألعاب الفيديو والقيام بواجباته المدرسية لكي تبقيه مشغولًا أثناء عملك، ويمكنكم أن تجلسوا في نفس المكتب لكي تطمئني عليه وتتاكدي من عدم حدوث أي مكروه له.

مساحة العمل

عملك من المنزل سوف يؤثر على انتاجيتك، لهذا يجب عليكِ أختيار مكان مريح وبعيد عن المشتتات.

مثلا، لا يجب عليك وضع مساحة العمل الخاصة بك أمام التلفاز مباشرة أو في غرفة يكثر بها الضجيج.

وكما في النقطة السابقة، عند أختيار مكان مخصص للعمل، سوف يعلم أطفالك إنك تعملين ويجب عليهم الابتعاد وعدم مقاطعتك.

استغلال الوقت بشكل ذكي

هناك العديد من الأوقات في اليوم التي يمكنك استغلالها، مثلا إذا كنتِ منتجة ليلًا يمكنك العمل ساعة أو ساعتين بعد نوم طفلك، أما إذا كنتِ تحبين العمل في الصباح يمكنك الاستيقاظ مبكرًا لإنجاز بعض المهام قبل استيقاظ الجميع، ولكن احرصي على أخذ وقت كافي للنوم، لأن قلة النوم قد تؤدي إلى ردة فعل عكسية تسبب الأرهاق وصعوبة في التركيز وأتخاذ القرارات مما تؤدي إلى انخفاض إنتاجيتك كمستقلة وأم، وعلى المدى الطويل قد تسبب مشاكل خطيرة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

يمكنكِ أيضًا استغلال وقت الذهاب إلى المدرسة حيث سوف تتوفر لك أربع إلى خمس ساعات يمكنك إنجاز بها العديد من مهام المنزل والعمل.

طلب المساعدة

في النهاية أنت لستِ بطلة خارقة، لا يمكنك العمل طوال السنة وإنجاز مهام المنزل والعمل الحر بدون طلب أي مساعدة.

لا بأس بالجلوس مع شريك حياتك وتنظيم حياتكم مع بعض، ربما يزيح عنك بعض الأعمال التي يستطيع القيام بها.

أو في بعض الأوقات، حين يضيق الوقت عليكِ تطلبين مساعدة قريب ليجالس أطفالك لفترة من الوقت أو توظيف مربية أطفال لترعى أطفالك وتفرغ لك الوقت للعمل.

البحث المسبق

ابحثي عن كل موضوع يخص المشروع الذي تعملين عليه قبل البدء لزيادة إنتاجيتك، هذه الخطوة سوف تساهم في سلاسة سير العمل، يمكنك القيام بهذه الخطوة أثناء فترات الفراغ القصيرة التي تحصلين عليها بينما تقومين بواجبات أخرى مثلًا، عند أنتظار أطفالك للخروج من المدرسة.

سجلي ملاحظات خلال اليوم

من مزايا العمل الحر والعمل عن بعد للنساء هو إنك غير مجبورة على الجلوس عدد ساعات معينة أمام الحاسوب، ولكن في الوقت هذا لا يعني أن الوقت الذي لا تعملين به هو وقت ضائع، أكثر مجالات العمل الحر هي مجالات إبداعية، فقد تأتيك أفكار للمشروع الذي تعملين عليه في أي لحظة، يجب عليك تسجيل هذه الأفكار لكي لا تنسيها، لهذا احتفظي بدفتر ملاحظات قريب عليك دائمًا.

خصصي بعض الوقت لأطفالك

من السهل الانشغال بالمشاريع التي تعملين عليها، ومن الصعب العمل مع أطفال صغار حولك وخاصة إذا ما شعروا بعدم الأهتمام، لهذا يفضل تخصيص وقت معين من اليوم تطفئين كل شيء وتنفصلين عن العمل وتلعبين مع أطفالك أو ترسمون معًا أو أي من النشاطات الأخرى الممتعة، هذه الخطوة مفيدة لصحتك وصحة أطفالك النفسية.

اهتمي بصحتك الجسدية والنفسية

لا تضغطي على نفسك ولا تعملي إذا كنتِ متعبة، ونالي قسطا كافيًا من الراحة.

فكري على المدى البعيد، لن تتمكني من فعل شيء إذا ما أهملتِ صحتك الجسدية، وكذلك يجب عليك الاعتناء بصحتك النفسية ومشاعرك، التي بدونها لن تتمكني من العمل.

من الشائع إننا نريد أن ننجز مهامنا كلها، ولكن الحقيقة هي أن إنتاجيتنا كبشر تختلف من يوم لآخر، لهذا لا تقسين على نفسك وتذكري أن من مزايا العمل الحر هي الحرية في أختيار كمية العمل التي نريد أن ننجزها.

العمل عن بعد للنساء خيار رائع!

العمل من المنزل يقدم العديد من المزايا وخاصة للأمهات، ولكن إدارة منزل وعمل في آن واحد ليس بالأمر الهين، لهذا يجب عليكِ أن تكوني ذكية في إدارة وقتك وحياتك وطلب المساعدة في وقت الحاجة.

الكاتب: عبدالله وليد