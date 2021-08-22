جوجل تقرر إيقاف تطبيق أندرويد أوتو على الهواتف الذكية

بجانب نظامها أندرويد أوتو الخاص بالسيارات، توفر شركة جوجل تطبيقًا يسمح للمستخدمين بتصفح والتحكم ببعض الخصائص من خلال الهاتف الذكي وليس فقط عبر التطبيق الموجود داخل السيارة خاصة للذين لا يمتلكون لوحة ذكية متكاملة توفر أحدث المزايا في سياراتهم، لكنها الآن قررت إيقاف تطبيقها الذي يُسمى Android Auto رسميًا.

ويعود السبب لهذا الإجراء من وفقًا للشركة بسبب خطتها لإضافة وضع القيادة في مساعدها الذكي، وبالتالي ستتوفر جميع الخصائص تقريبًا من خلال مساعد جوجل الصوتي بداية من أندرويد 12، ما يلغي الحاجة لوجود تطبيق أندرويد أوتو منفصل.

وتشير الشركة إلى أن شخص يرغب بالحصول على كافة مزايا النظام من خلال الهاتف الذكية خاصة أولئك الذين لا يمتلكون لوحات ذكية في سياراتهم تدعم جميع الإضافات، يستطيع الاستفادة منها عبر مساعدة جوجل وطلب ما يريد عبر التطبيق خلال وضع القيادة الجديد.

المصدر:

9to5Google