نتفليكس تدعم تطبيقها على آيفون وآيباد بخاصية Spatial Audio

بدأت شبكة نتفليكس العمل على دعم تطبيقها على أجهزة آبل بخاصية الصوت ثلاثي الأبعاد أو الصوت المحيطي Spatial Audio. وستكون الميزة متاحة للمستخدمين على أجهزة آيفون و آيباد ضمن الإصدارين 14 فأحدث.

وللاستفادة من هذه الميزة الصوتية، سيكون على المستخدمين استعمال سماعات أذن آبل اللاسلكية ايربودز برو أو ماكس، حيث أنهما تدعمان خاصية الصوت Spatial Audio ، كما سيتوجب على المستخدم أن يدعم جهازه سواء كان آيفون أو آيباد أي إصدار للنظام بعد iOS 14 أو iPadOS 14 لدعم الخاصية.

تساعد خاصية الصوت المميزة من آبل المستخدمين على الشعور وكأنهم داخل غرفة أو مكان يأتيه الصوت من كل حدب وصوب، ليشعر أنه داخل مكان الحدث، لذا سيوفر دعم تطبيق نتفليكس لها إضافة مهمة لمشاهدي الخدمة، خاصة أن خدمات مثل ديزني بلس و HBO Max قدمت بالفعل هذا الدعم.

المصدر:

9to5Mac