شركة توظف شخص سرق عملات رقمية بقيمة 600 مليون دولار بعد إعادتها

تعرضت شركة العملات الرقمية Poly Network لعملية قرصنة قبل أسبوع على يد مخترق استغل ثغرة في الشبكة وقام بسرقة عملات رقمية بما قيمته 600 مليون دولار، لكنه ما لبث إلا أن أعادها مجددًا لتقوم الشركة بتوظيفه

وقامت الشركة بمنح المخترق ما قيمته 500 ألف دولار كجائزة على اكتشاف الثغرة، بجانب تعيينه في منصب استشاري ليكون مستشارًا لمدير قسم الأمن والحماية الرقمية.

تعمل شبكة Poly Network على معالجة المعاملات الرقمية بين المنصات وأنظمة بلوك تشين المختلفة، وعندما استغل الشخص وجود ثغرة في الشبكة تساعده على سحب كمية عملات رقمية كبيرة لنفسه لم ينتظر أي فرصة لذلك، لكنه بعدها قرر إعادة الأموال ربما بسبب القدرة على إعادة تحويلها لعملات رسمية مثل الدولار أو رغبة في الحصول على منصب ما بعد مفاوضات مع الشبكة.

ويُطلِق المخترق على نفسه اسم Mr. White Hat، وتقول الشركة إنها قامت بمحادثات مستمرة معه خلال فترة الاختراق وشارك مخاوفه حول أمن وحماية الشبكة، بالإضافة إلى تدشين استراتيجية تطوير شاملة لتجنب مثل هذه الاختراقات. لتقوم الشركة بعدها بعرض المنصب في الشركة عليه، بالإضافة إلى الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.

وتعمل الشبكة بالعادة على منح المخترقين أو مختصي الحماية مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار في حال اكتشاف ثغرات لها، وهو المبلغ الذي منحته للمخترق Mr. White Hat قبل أن يرفضه في البداية، لكنها أصرت على منحه المبلغ بجانب المنصب الجديد وحرية التصرف بالمبلغ.

المصدر:

Pc Gamer