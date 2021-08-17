يوتيوب ستبدأ إظهار فصول الفيديو ضمن نتائج البحث

طرحت منصة يوتيوب قبل فترة خاصية “فصول الفيديو” التي تتيح لصانعي المحتوى تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة إلى عدة أقسام ليسهل على المشاهد متابعة الجزء أو الفصل الذي يرغب به مباشرة بدلًا من مشاهدة الفيديو بالكامل، لكنها الآن تعزز الخاصية لمنح المستخدمين نتائج بحث أكثر دقة.

ستبدأ يوتيوب بإظهار فصول الفيديو ضمن نتائج البحث، بمعنى أنه في حال البحث عن موضوع معين وهو جزء من مقاطع الفيديو الطويلة، فإن الجزء المتوافق مع نتائج البحث سيظهر للمستخدمين مباشرة، أي عند النقر على نتائج البحث سيبدأ المقطع مع بداية الفصل الذي يتحدث عن الجزئية المرادة وليس من بداية الفيديو.

ستساعد الخاصية الجديدة المستخدمين في الحصول على نتائج مباشرة دون الحاجة لمتابعة محتوى غير مرغوب، كما ستشجع صانعي المحتوى على تقسيم مقاطعهم ومنحها أسماء مختلفة لكل فصل حتى تظهر أكثر ضمن نتائج البحث.

المصدر:

Engadget