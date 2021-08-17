اختيار رئيس لمشروع Bluesky المدعوم من تويتر لتطوير معايير لامركزية لشبكات التواصل

بعد نحو عامين من إعلان تويتر عن مشروع ومبادرة Bluesky لتطوير معايير لامركزية لشبكات التواصل الاجتماعي بالاعتماد على تقنية بلوك تشين، اختيرت جاي غرابر لقيادة المشروع.

تقول مديرة المشروع إنها كانت تعمل عن قرب عليه خلال العام الماضي، وقد بدأت بالفعل بتعيين المطورين الأوائل على المشروع في الفترة الماضية.

وتمتلك غرابر خبرة في تطوير المنصات التي تعتمد على تقنية البلوك تشين – أي أنها تتمتع بلامركزية في الاستخدام، مثلما الحال مع تطبيقات العملات الرقمية، وعلى ما يبدو أنها تمتلك المقومات اللازمة لقيادة مشروع Bluesky وفقًا لجاك دورسي، مؤسس تويتر، الذي اختارها.

يُعد مؤسس تويتر من الأشخاص المهتمين بتطبيقات البلوك تشين والعملات الرقمية، ولم يخفي أي إعجاب بهذا الأمر، وقد قرر تأسيس مبادرة Bluesky قبل عامين لتطوير شكل جديد لمنصات التواصل الاجتماعي يعتمد على اللامركزية.

كان جاك دورسي قد أعلن قبل نحو عامين عن إطلاق Bluesky من أجل إيجاد وتطوير معايير لامركزية من الصفر وجعلها مفتوحة المصدر لمختلف الباحثين والشركات للاستفادة منها، ومن بينها تويتر. ووصف دورسي شركته وقتها بأنها بُنيت لتتمتع بلامركزية وحرية قبل أن تتحول مع الوقت ضمن مركزية محددة لعدة أسباب؛ بينها العمل على التوافق مع السياسة المحلية في مختلف المناطق، وظهور مشكلات مثل التنمر والمعلومات الوهمية وغيرها من الأمور.

من جهتها لم تكشف غرابر عن آلية عمل المشروع أو أي معلومات أخرى تم تطويرها أو ستصل إلى النور قريبًا في إعلانها عن توليها قيادة المشروع.

المصدر:

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