آبل ستدفع 300 مليون دولار لحل خلاف حول انتهاك براءات اختراع تقنيات LTE

أصدرت هيئة المحلفين في محكمة في ولاية تكساس الأمريكية قرارها في قضية تجمع بين شركة آبل وشركة Optis، ترى فيه أن على الأولى تعويض الثانية بمبلغ 300 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع متعلقة بتقنيات الاتصال LTE.

ورأت المحكمة أن آبل انتهكت براءات اختراع لشركة Optis واستخدمتها في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، ولذا يتوجب عليها دفع تعويضات عن هذا الانتهاك.

وتلاحق Optis آبل في المملكة المتحدة بهدف الحصول على تعويضات حول انتهاك براءات اختراع في الدولة الأوروبية والبلدان الأخرى في قضية يمكن أن تمنحها نحو 7 مليارات دولار عن الأجهزة التي استخدمت تقنياتها.

وربما لا يُعد المبلغ كبيرًا مقارنة بما تحققه آبل، إلا أن نجاح الشركة في توثيق انتهاك براءات اختراع يمكن أن يكون نقطة تحول لتطالب Optis مبالغ ولاء مقابل كل جهاز يتم بيعه يحمل تقنياتها، وبالتالي تصبح الدفعات مستمرة دون توقف عند المبلغ الذي أمرت به هيئة المحلفين.

المصدر:

Bloomberg