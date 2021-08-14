تويتر لا تتوقف عن تعليق التوثيق بالعلامة الزرقاء

أعادت قبل تويتر قبل أشهر قليلة خاصية التوثيق بالعلامة الزرقاء للمستخدمين بشكل عام في حال توافقت حساباتهم مع سياسة المنصة، لكنها سرعان ما أوقفتها مؤقتًا بسبب أخطاء في توثيق حسابات مزيفة، ومن ثم إعادتها مرة أخرى.

لكن بعد أيام من عودتها مجددًا، قررت تويتر تعليق طلبات التوثيق بالعلامة الزرقاء بسبب مشاكل في طريقة التوثيق والوقت الذي تقتضيه العملية، خاصة مع وجود ثغرات للتحايل وتخطي شروط التوثيق.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توثيق حساب باسم الكاتب الأمريكي كورماك مكارثي لفترة وجيزة، قبل أن يتم إلغاء توثيقه بسبب انتحال الشخصية. وجاءت عملية التوثيق رغم أن تويتر تتطلب من صاحب الحساب إرفاق بطاقة اثبات شخصية صادرة من بلده الأصلي، ما يعني أن بطاقة شخصية مزيفة تخطت خطوات التوثيق بطريقة غريبة.

المصدر:

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