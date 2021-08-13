ديزني بلس تصل إلى 116 مليون مشترك وتتخطى جميع التوقعات

تمكنت خدمة ديزني بلس لبث المحتوى من تخطي جميع التوقعات في الربع الأخير والوصول إلى 116 مليون مشترك مع نهاية شهر يوليو، وذلك بعد إضافة 12.4 مليون مشترك جديد في الربع المالي الثالث لديزني، الذي شهد نمو إيراداتها بواقع 46% مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد المشتركين بالرغم من زيادة قيمة الاشتراك بواقع دولار واحد خلال الفترة الماضية، حيث اقتصرت توقعات المحللين على وصول الخدمة إلى 112.8 مليون مشترك فقط.

واستطاعت ديزني بلس الوصول إلى هذه الأرقام رغم عدم طرحها في جميع أنحاء العالم، حيث تم طرحها نهاية العام في غرب أوروبا، بينما سيتم طرحها في صيف 2022 في شرق أوروبا، كما أنها لا تعمل في جزء كبير من القارة الآسيوية واللاتينية والأفريقية.

يُشار أن وجود مكتبة كبيرة من أفلام ديزني الكلاسيكية والحديثة ساهمت بقبول كبير بين المستخدمين، كما أن طرحها الأفلام الجديدة والحصرية بشكل مباشر على المنصة ساهم في اشتراك المستخدمين لمتابعة هذه الأفلام بالتزامن مع طرحها في السينما، خاصة أفلام الأبطال الخارقين ومسلسلات حرب النجوم وأفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي تطورها استديوهات بيكسار.

على الجهة الأخرى، استطاعت خدمة هولو لبث المحتوى المملوكة لديزني هي الأخرى، تحقيق أرباح بعد فترة طويلة، وشهدت نموًا في عدد المستخدمين والإيرادات في الربع المالي الأخير.

المصدر:

Variety