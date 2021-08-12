واتساب ستسمح بنقل الرسائل المحفوظة بين أندرويد و iOS

قررت واتساب بعد طول انتظار السماح بنقل الرسائل المحفوظة بين نظامي أندرويد و iOS، ليكون نقل الرسائل الآن أسهل من أي وقت مضى عند تغيير المستخدم هاتفه والانتقال للنظام الآخر.

وستبدأ هذه الخاصية على هواتف أندرويد لتتيح لهم استيراد الرسائل من هواتف آيفون عند تغيير النظام، وهذا يأتي بعد إعلان الشركة عن الخاصية الجديدة في حدث سامسونج للكشف عن الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Flip 3، حيث ستصل هواتف الشركة الكورية التي تعمل بإصدار أندرويد 10 فأحدث.

قالت واتساب إن تشفير الرسائل من النهاية للنهاية على التطبيق تسبب في صعوبة إطلاق هذه الخاصية وتطلب عملًا كثيرًا منها خاصة وأن النقل سيتم من نظام لآخر، وأشارت إلى أن الخاصية ستساعد المستخدمين في نقل بياناتهم بما يشمل الرسائل النصية، الصوتية، الصور، ومقاطع الفيديو.