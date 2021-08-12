هونر تكشف عن أول سلسلة هواتف رائدة “Magic 3” مع دعم الجيل الخامس

كشفت شركة هونر النقاب عن أول سلسلة هواتف رائدة تحت علامتها التجارية، وجاءت تحت اسم Magic 3 ، وهي الخطوة الأولى من نوعها بعد الانفصال عن هواوي، حيث كانت في السابق تركز على تطوير الهواتف المتوسطة والأقل من المتوسطة فقط. وستحمل السلسلة ثلاث نسخ تشمل Magic 3، و Magic 3 Pro ، و Magic 3 Pro Plus.

وعلى العكس مع هواتف هواوي الأخيرة، فإن هواتف Magic 3 ستدعم تقنية الجيل الخامس لعدم وجود عقوبات أمريكية عليها مثلما الحال مع هواوي، وستدعم معالجات سنابدراجون 888+ بتقنية 5 نانومتر المدمج معها مودم الجيل الخامس. كما ستدعم نظام أندرويد 11 مع واجهة مستخدم Magic UI 5.0، بالإضافة إلى خدمات جوجل.

هاتف هونر ماجيك 3 برو بلس – Magic 3 Pro Plus

يُعد الهاتف الأعلى مواصفات والأكثر اكتمالًا من هونر حتى الآن مع هيكل قوي وظهر من السيراميك، ويأتي مع شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED منحنية الأطراف، وبدقة FHD+، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتز، مع تقنيتي HDR10+ و AOD، كما تدعم كذلك مستشعر البصمة. بالإضافة إلى تقنية IMAX Enhanced السينمائية لتوفير تجربة مشاهدة غامرة.

سيدعم Magic 3 Pro Plus معالج كوالكوم سنابدراجون 888+، وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة رام من نوع LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت.

وعلى مستوى الكاميرات، سيحمل الهاتف نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وواسعة بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة تقريب 64 ميجابكسل، وعدسة مونكروم بدقة 64 ميجابكسل، وسيدعم التقريب البصري حتى 3.5 مرة، والهجين حتى 10 مرات، والرقمي حتى 100 مرة. أما الكاميرا الأمامية فستأتي مع عدسة بدقة 13 ميجابكسل وبجانبها مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد، يضيف تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد 3D Face.

ويوفر الهاتف بطارية 4,600 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع 66 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، بالإضافة إلى لشحن العكسي.

مزايا أخرى مع الهاتف:

الجيل الخامس.

شريحتي اتصال.

تقنية GPS مزدوج.

تقنية NFC.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم WiFi 6.

دعم تقنية IR.

معيار مقاومة الماء IP68.

تقنية تبريد جرافين.

دعم التقريب الصوتي.

3 ميكروفونات.

سماعات dtsX.

تقنيات Turbo X لتحسين الأداء و GPU Turbo X لتحسين الرسومات.

سيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض خلال الأيام المقبلة وبسعر 1,499 يورو في أوروبا، وما يوازيه من أسعار في البلدان الأخرى.

هاتف ماجيك 3 برو – Honor Magic 3 Pro

يختلف هذا الهاتف بشكل رئيسي عن النسخة الأقوى بعدم وجود ظهر سيراميك، ووجود نظام كاميرا، سعة تخزين، ورام أقل إمكانيات.

وسيكون الهاتف مع شاشة OLED بقياس 6.7 بوصة ودقة FH+، وستدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع دعم تقنيات HDR10+ و AOD، بجانب دعم مستشعر بصمة داخل الشاشة، وتقنية IMAX Enhanced السينمائية.

فيما سيحمل معالج سنابدراجون 888+، وذاكرة رام 8-12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سيجلب Honor Magic 3 Pro نظام كاميرا رباعي مع عدسات بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية، و64 ميجابكسل للتقريب، و13 ميجابكسل للواسعة، و64 ميجابكسل للمونوكروم، وسيدعم النظام التقريب البصري حتى 3.5 مرة، والهجين حتى 10 مرات، والرقمي حتى 100 مرة. فيما ستكون الكاميرا الأمامية مع عدسة تصوير 13 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد 3D ToF يدعم تقنية 3D Face للتعرف على الوجه.

وستكون بطارية الهاتف 4,600 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع 66 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، بالإضافة للشحن العكسي.

مزايا أخرى مع الهاتف:

الجيل الخامس.

شريحتي اتصال.

دعم GPS مزدوج.

تقنية NFC.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم WiFi 6.

دعم تقنية IR.

معيار مقاومة الماء IP68.

تقنية تبريد جرافين.

دعم التقريب الصوتي.

3 ميكروفونات.

سماعات dtsX.

تقنيات Turbo X لتحسين الأداء و GPU Turbo X لتحسين الرسومات.

سيبدأ سعر الهاتف من 1.099 يورو، وسيتاح بالألوان الأسود، الأبيض، والرمادي خلال الفترة المقبلة.

هاتف ماجيك 3 – Magic 3

يعتبر هذا الهاتف الأقل من حيث العتاد والمواصفات، حيث يأتي مع كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و13 ميجابكسل للواسعة، و64 ميجابكسل للمونوكروم، لكنه يحافظ على الكاميرا الأمامية مع عدسة 13 ميجابكسل ومستشعر 3D ToF لدعم تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد 3D Face.

كما يخلو الهاتف من دعم تقنيات الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي، ويكتفي الشحن السريع 66 واط ببطارية 4,600 ملي أمبير/ساعة.

ويحافظ الهاتف على نفس الشاشة تقريبًا مع النسختين السابقتين، حيث تتميز شاشته بقياس 6.7 بوصة، وهي من نوع OLED ودقة FHD+ منحنية الأطراف، كما تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنيات HDR10+ و AOD، وتقنية IMAX Enhanced، بالإضافة إلى دعم مستشعر البصمة.

مزايا أخرى مع الهاتف:

الجيل الخامس.

شريحتي اتصال.

تقنية GPS مزدوج.

تقنية NFC.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم WiFi 6.

دعم تقنية IR.

معيار مقاومة الماء IP54.

تقنية تبريد جرافين.

دعم التقريب الصوتي.

3 ميكروفونات.

سماعات dtsX.

تقنيات Turbo X لتحسين الأداء و GPU Turbo X لتحسين الرسومات.

سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 899 يورو مع ألوان تشمل الأبيض، الأسود، الرمادي، والأزرق. كما سيكون مع ذاكرة رام 8 جيجابايت أو سعة تخزين بخيارين يشملان 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.