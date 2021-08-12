تويتر تعيد تصميم واجهة المستخدم مع أول خط من تصميم الشركة

أطلقت تويتر تحديثات جديدة تغيرت معها واجهة المستخدم على التطبيقات والويب، وجلب التحديثات معها خطًا جديدًا يُسمى “Chrip” وهو أول خط من تصميم الشركة نفسها، بعد اعتمدت على مدار السنوات الطويلة الماضية على خطوط جاهزة مثل Roboto و Helvetica.

وسيلاحظ المستخدم بعض التغيرات أثناء التصفح، خاصة تباين الألوان في الوضع الليلي أو طريقة ظهور كلمة متابعة أو “Follow” وبجانبها أيقون الرسائل عند تصفح حسابات المستخدمين، وكذلك تخفيف حدة اللون الأزرق في الوضع العادي لرفع تباين الأيقونات في التصميم.

وأصبح تصميم تويتر خاليًا من الخطوط والفواصل بين المحتوى، ليكون أكثر سلاسة من قبل. وهذه التحديثات على التصميم ستكون البداية للتركيز أكثر على تجربة المستخدم وفقًا لما أشارت له الشركة.

المصدر:

Twitter Design