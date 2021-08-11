صالات عرض AMC ستبدأ قبول الدفع باستخدام بتكوين

بعد إعلان العديد من الشركات العالمية خططها للتعامل بعملة بتكوين الرقمية والعملات المشفرة الأخرى، قررت AMC السير على هذا النهج بالكشف عن نيتها بدء قبول الدفع باستخدام البتكوين في صالات العرض هذا العام.

وأشارت الشركة إلى عزمها بدء قبول الدفع باستخدام بتكوين في نهاية 2021 في جميع صالات العرض في الولايات المتحدة، وهي فترة تشهد الإقبال الأعلى في كل عام على صالات السينما بسبب الأعياد.

ستشكل هذه الخطوة نقلة قوية في دعم العملات المشفرة، لاسيما وأن صالات سينما AMC تتوفر في كافة الأماكن لمختلف فئات الجمهور، كما أنا تمتد إلى العديد من البلدان في العالم ما يعني إمكانية توسع قبول الدفع باستخدام العملات الرقمية حول العالم.

وبجانب قبول البتكوين، ستبدأ الشركة بقبول الدفع مقابل التذاكر باستخدام خدمتي آبل باي وجوجل باي في نهاية العام الجاري كذلك.

المصدر:

Seeking Alpha