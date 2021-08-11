سامسونج تكشف عن Galaxy Fold Z 3 و Galaxy Flip 3

كشفت شركة سامسونج قبل قليل عن هاتفيها القابلين للطي Galaxy Fold Z 3 و Galaxy Flip 3 مع تحسينات ملحوظة مقارنة مع الجيل السابق، وسعر أقل.

يتمتع الهاتفان بأحدث معالجات كوالكوم، وأحدث تقنيات الذاكرة والرام، كما يتميزان بشاشات أكثر مرونة وقوة مقارنة مع السابق، ودعم معيار مقاومة الماء لأول مرة مع الهواتف القابلة للطي بالعالم.

هاتف زي فولد 3 – Galaxy Z Fold 3

يأتي Galaxy Fold Z 3 مع شاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصة بدقة QHD+ وبعدد بكسلات 2,208×1,768 بكسل، وهي بالطبع من نوع Dynamic AMOLED، وستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز، كما ستدعم كاميرا أمامية تحت الشاشة. أما الشاشة الخارجية فستكون بقياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED وستدعم سرعة تحديث 120 هرتز كذلك، ولكنها ستكون بدقة 2,260×832 أي HD+ بسبب طبيعتها الطولية. وستكون الشاشات محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

وسيتوفر الهاتف مع معالج كوالكوم سنابدراجون 888، وذاكرة رام 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة لسعة تخزين كبيرة بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، فيما لن يدعم زيادة هذه السعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

وسيضيف نظام كاميرا ثلاثية مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وسيدعم التصوير بدقة HDR10+ والتقريب الرقمي 10 مرات والبصري مرتين. فيما سيحمل كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل تحت الشاشة الرئيسية، وكاميرا سيلفي خارجية بدقة 10 ميجابكسل.

وعلى مستوى البطارية، سيحمل Galaxy Z Fold 3 بطارية بقدرة 4,400 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع 25 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، والشحن العكسي 5 واط.

سيدعم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 كذلك:

دعم القلم الذكي S Pen.

دعم eSIM.

شريحتي اتصال.

تقنية WiFi 6.

تقنية بلوتوث 5.0.

تقنية NFC.

دعم UWB.

الجيل الخامس 5G.

بصمة على الجانب.

معيار مقاومة الماء IPX8.

تقنية Dolby Atmos.

دعم ميزة Dex.

واجهة مستخدم One UI 3.1 المبنية على أندرويد 11.

سيبدأ سعر الهاتف من 1,800 دولار أمريكي، أي أنه سيكون أقل سعرًا من النسخ السابقة، فيما سيتاح في السعودية بسعر 6,799 ريال لنسخة 256 جيجابايت و7,099 ريال لنسخة 512 جيجابايت.

هاتف جالكسي فليب 3 – Galaxy Flip 3

يأتي هاتف Galaxy Flip 3 مع شاشة بقياس 6.7 بوصة قابلة للطي بشكل طولي ليصبح الهاتف بنصف هذا الحجم، وهي من نوع Dynamic AMOLED، وتأتي بدقة FHD+ وتدعم سرعة تحديث 120 هرتز. وسيحمل شاشة صغيرة خارجية بقياس 1.9 بوصة لعرض الاشعارات وبعض المعلومات، وهي من نوع Super AMOLED، وستكون محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

وسيوفر Galaxy Flip 3 معه كاميرا ثنائية بعدسات بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية والواسعة، فيما سيحمل كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

سيدعم الهاتف معالج كوالكوم سنابدراجون 888 كما هو الحال مع فولد، وسيكون مع ذاكرة رام 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسيضيف سعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سيحمل الهاتف بطارية صغيرة نوعًا ما مقارنة مع الهواتف الرائدة، وبقدرة 3,300 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع 25 واط، واللاسلكي 15 واط، بالإضافة للشحن العكسي 5 واط.

مزايا أخرى مع Galaxy Flip 3:

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم الشريحة الإلكترونية eSIM.

بصمة على الجانب.

تقنية التعرف على الوجه.

شريحتي اتصال.

تقنية GPS مزدوج.

بلوتوث 5.2.

دعم تقنية NFC.

دعم تقنية UWB.

دعم معيار مقاومة الماء IPX8.

دعم تقنية Dolby Atmos.

دعم DeX من سامسونج.

دعم أندرويد 11 مع واجهة One UI 3.1.

سيتوفر الهاتف مع 7 ألوان بسعر يبدأ من 1,000 دولار تقريبًا، فيما سيتاح في السعودية بسعر يبدأ 3999 ريال لنسخة 8 جيجابايت و128 جيجابايت.