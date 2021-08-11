سامسونج تكشف عن Galaxy Watch 4 مع مستشعرات لقياس نسبة الدهون وقوة الشخير

افتتحت شركة سامسونج مؤتمرها Galaxy Unpacked قبل قليل بالكشف عن الساعة الذكية Galaxy Watch 4 مع طرازين بتصميمين مختلفين؛ عادي وكلاسيكي.

ستعمل الساعة كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة مع نظام تشغيل One UI لأول مرة، وهو نظام طورته سامسونج بالتعاون مع جوجل ليجمع بين مزايا نظامها Tizen OS ونظام جوجل Wear OS.

وبجانب تصميمها الجذاب والأنيق مع ألوانها العديدة، ستتوفر الساعة بإصدارين مختلفين يدعم أحدهما البلوتوث وأخرى تضيف دعم LTE، وكلاهما ستأتيان مع إصدارين بقياس 40 مم و44 مم. فيما ستأتي النسخ الكلاسيكية بقياس 42مم و46مم.

تتمتع ساعة Galaxy Watch 4 بوجود ثلاثة مستشعرات، والقدرة على قياس قوة الشخير في تجربة جديدة، بجانب القدرة على قياس نسبة الدهون في الجسم وكذلك والقدرة على المزامنة مع الشاشة، كما ستضيف تحسينات لتعقب وضع النوم، بجانب جميع المزايا التي توفرت في النسخ السابقة من الساعة.

وستوفر الساعة العديد من الأوضاع لتعقب اللياقة والصحة البدنية، مع الكثير من التمارين التي يمكن التدرب عليها لتعزيز اللياقة البدنية.

وبالإضافة لتلك المزايا، ستتيح واجهة One UI قدرات أكبر على التحكم في الساعة وشكل التطبيقات، كما ستدعم تطبيقات مهمة مثل الخرائط، يوتيوب، سبوتيفاي، وغيرها من التطبيقات بعد التعاون مع جوجل. كما ستقوم بتثبيت أي تطبيقات يتم تحميلها إلى الساعة على الهاتف الذكي المقترن معها.

كما ستضيف الساعة إمكانية التحكم في سماعات جالكسي بودز من خلالها بطريقة سهلة، ما يعني إمكانية تشغيل السماعة والتحكم بها عبر الساعة دون الحاجة للهاتف.

ستتوفر النسخة العادية من Galaxy Watch 4 في 27 أغسطس بسعر 249 دولار أمريك للنسخة العادية باللون الأسود، الفضي، والأخضر، والذهبي لنسخة 40مم، فيما ستأتي النسخة الكلاسيكية Galaxy Watch 4 Classic بسعر 350 دولار أمريكي بالأسود والفضي لكلا القياسين.