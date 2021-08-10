شاومي تكشف عن هاتف Mi Mix 4 مع كاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة 20 ميجابكسل

اختتمت شركة شاومي قبل قليل مؤتمرها للكشف عن هاتف Mi Mix 4 الرائد، الذي يأتي مع مزايا راقية تنافس الهواتف الرائدة في السوق، لاسيما على مستوى المعالج والشاشة والكاميرا، كما سيكون أول هواتف الشركة مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة.

يتميز هاتف شاومي الجديد Mi Mix 4 بوجود شاشة 6.7 بوصة منحنية من نوع AMOLED بدقة FHD+، وتدعم سرعة تحديث 12 هرتز مع حساسية لمس تصل 480 هرتز، وتدعم أيضًا تقنيتي Dolby Vision و HDR10+ – وهذا يرجح أن سامسونج قامت بتصنيعها بسبب دعم تقنية HDR10+.

وتأتي الشاشة محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus ويتواجد أسفلها مستشعر لبصمة الأصبع والكاميرا الأمامية – أول هاتف من شاومي بكاميرا أمامية تحت الشاشة وتدعم التعرف على الوجه. فيما ستكون الجهة الخلفية من الجهاز من السيراميك، على أن يكون الإطار والهيكل من الألومنيوم.

صورة توضح الكاميرا الأمامية تحت الشاشة في هاتف شاومي Mi Mix 4

ويضيف الهاتف معالج كوالكوم سنابدراجون 888+ بتقنية 5 نانومتر ودعم الجيل الخامس، بجانب ذاكرة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من نوع LDDR5، وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يوفر الهاتف كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وواسعة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل. ويتمتع نظام الكاميرا من شاومي بقدرات تقريب حتى 50 مرة.

وسيجلب الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع 120 واط، وتقنية الشحن اللاسلكية 50 واط.

مزايا أخرى مع هاتف شاومي Mi Mix 4:

أندرويد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12.5.

دعم تقنية الجيل الخامس.

شريحتي اتصال.

تقنية NFC.

تقنية UWB.

تقنية بلوتو 5.2.

تقنية WiFI 6E.

دعم تقنية IR.

سماعات ستيريو من Hrman Kardon.

دعم معيار مقاومة الماء IP68.

تقنية تبريد جرافين.

السعر والتوافر

سيتوفر هاتف Mi Mix 4 في السوق الصيني بداية من 16 أغسطس الجاري، وبسعر يبدأ من 770 دولار أمريكي لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، وحتى 970 دولار أمريكي لنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين.