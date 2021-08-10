سامسونج تكشف عن معالج بتقنية 5 نانومتر للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء

رفعت شركة سامسونج الستار عن معالجها الجديد، Exynos W920 ، بتقنية 5 نانومتر والموجهة إلى الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

تقول الشركة الكورية إن هذا المعالج هو الأول من نوعه بتقنية EUV مع تقنية 5 نانومتر للأجهزة القابلة للارتداء، وسيحمل معه مودم اتصال LTE في نفس الرقاقة.

سيحمل المعالج في نفس الرقاقة نواتي Cortex-A55، بالإضافة إلى معالج رسومات Mali-G68، ومعالج Cortex-M55 مخصص لتشغيل الأجهزة بشكل متواصل دون استهلاك الكثير من البطارية. وهذه المزايا ستمنح المعالج الجديد أداء أقوى بنسبة 20% وأداء رسومات أكبر 10 مرات من الجيل السابق.

تُشير سامسونج إلى كون رقاقة المعالجة الجديدة هي الأصغر حجمًا من بين تلك المتاحة للأجهزة القابلة للارتداء في السوق حاليًا.

من المتوقع أن يكون Exynos W920 رفقة ساعات Galaxy Watch 4 المزمع الكشف عنها رسميًا غدًا، حيث أشارت سامسونج لكونها ستدعم نظام التشغيل الجديد للساعات الذكية الذي طورته بالتعاون مع جوجل.

المصدر:

Samsung