تيك توك تخطى فيس بوك ليكون التطبيق الأكثر تنزيلًا على الأجهزة الذكية

أصبح تيك توك هو التطبيق الأكثر تنزيلًا على الهواتف والأجهزة الذكية في 2020، متفوقًا على تطبيق فيس بوك وتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى بما فيها انستجرام المملوكة لفيس بوك أيضًا، وذلك وفقًا لاستبيان موقع Nikkei Asia.

وأشار الاستبيان أن تطبيق تيك توك نجح في التقدم من المركز الرابع كأكثر التطبيقات تنزيلًا في 2019، ليصبح الأول في 2020، متفوقًا على فيس بوك، واتساب، انستجرام، وماسنجر – المملوكة جميعها لفيس بوك، وتبعها تطبيق سناب شات، ومن ثم تيليجرام.

ووفقًا لما نشره الموقع، فإن التطبيق الصيني كان التطبيق الأكثر تنزيلًا على مستوى العالم، والأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة، وكذلك في الصين. وكانت تطبيقات فيس بوك الأخرى مثل ماسنجر وواتساب وانستجرام هي التالية في قائمة التنزيلات الأكثر رواجًا في مختلف المناطق في العالم، باستثناء الصين التي تمنع قوانينها شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الأمريكية من العمل في البلاد لأمور تتعلق بمراقبة البيانات.

وباستثناء تيك توك الصيني وLikee من سنغافورة والصين، وتيليجرام من روسيا، سيطرت التطبيقات الأمريكية على قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا في مختلف العالم، في حين كانت التطبيقات الأكثر رواجًا في الولايات المتحدة أمريكية بالكامل باستثناء تيك توك، أما في الصين فقد كانت جميع التطبيقات المتصدرة أمريكية.

ويُعد من الغريب غياب تطبيقات جوجل عن أكثر التطبيقات تنزيلًا، خاصة يوتيوب. لكن ربما يعود السبب لكونه مثبت مسبقًا على هواتف أندرويد في الغالب، وأن المستخدمين يفضلون تطبيقات الفيديو القصيرة مؤخرًا مثل تيك توك ولا يقومون بتنزيل يوتيوب في حال لم يكن متوفرًا على هواتفهم.

التطبيقات الأكثر تنزيلًا على الأجهزة الذكية في العالم:

تيك توك.

فيس بوك.

واتساب.

انستجرام.

ماسنجر.

سناب شات.

تيليجرام.

Likee.

بنترست.

تويتر.

يُشار أن البيانات التي نشرها الموقع مبنية على بيانات مأخوذة منه ومن شركة App Annie، المتخصصة في بيانات وتحليلات التطبيقات.

المصدر:

Nikkei Asia