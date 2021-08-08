هبوط مدو لإيرادات هواوي في النصف الأول من 2021

أعلنت شركة هواوي عن نتائج النصف الأول من 2021، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الإيرادات مقارنة مع 2020، مع إيرادات بلغت 49.5 مليار دولار بانخفاض 29%.

ويعد هذا التراجع منطقي بالنسبة للشركة الصينية مع استمرار العقوبات الأمريكية، وبيعها العلامة التجارية هونر التي كانت تعتبر من أهم مصادر الإيرادات لديها.

وبالرغم من تراجع الإيرادات إلى 29%، فقد شهدت الشركة نموًا في صافي الأرباح بواقع 9.8% مقارنة مع 9.2% من نفس الفترة العام الماضي.

وتسبب التراجع في جميع أقسام الشركة في هذا الهبوط المدوي للإيرادات، خاصة قسم الشبكات والأعمال الذي هبطت إيراداته إلى أكثر من 46% مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

المصدر:

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