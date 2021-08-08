طرق التسويق المجانية والمنخفضة الميزانية لأي شركة ناشئة

غالبًا ما يكون لدى الشركات الصغيرة ميزانية تسويقية ضيقة مما قد يجعل الترويج لعملك يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن الخبر السار هو أنه هناك الكثير من طرق التسويق المجانية التي تساعدك على تسويق منتجات، أو خدمات شركتك لعملائك دون أن تنفق الكثير من المال.

طرق التسويق المجانية والمنخفضة الميزانية لأي نشاط تجاري

بصفتك مالكًا لنشاطٍ تجاريٍ، ربما لا تمتلك الكثير من الوقت الذي يسمح لك بالبحث عن طرق التسويق المجانية ولكن ستجد في هذا التقرير الكثير من الطرق المجانية ومنخفضة التكلفة من أجل النجاح في تسويق شركتك الناشئة.

التسويق عبر تحسين محركات البحث SEO

يمكن القول بأن التسويق عبر تحسين محركات البحث SEO يعتبر من أفضل طرق التسويق المجانية التي لن تُكلف سوى بعض الوقت لكتابة المدونات ونشرها في متجرك أو موقعك بشكل دوري.

يجب أن تكون التدوينات جذابة ومفيدة للزائرين، وتحتوي على الكلمات المفتاحية الرئيسية، ومنسقة بشكل جميل ولافت للنظر، ومتضمنة لصور عالية الدقة لشركتك، ومكاتبك، فهذه الأمور إن اتقنتها سيتحسن ترتيب موقعك في محركات البحث وبالتالي ستزداد حركة المرور إلى موقعك ليرتفع عدد عملائك وبالتالي تكون قد نفذت خطتك التسويقية دون أن تدفع أي ريال.

إنشاء صفحة Google My Business

تمتلك جوجل مجموعة متنوعة من الموارد المجانية التي يجب على كافة رجال الأعمال الاستفادة منها مثل Analytics، و Search Console، وGoogle My Business.

Google My Business هي قائمة الأنشطة التجارية التي تراها عندما تبحث عن أنشطة تجارية على جوجل، أو خرائط جوجل، وهو المكان الذي يتم فيه تخزين معلومات مثل ساعات عمل متجرك أو شركتك، وعنوانها، ورقم الهاتف في جوجل.

يمكنك إنشاء حساب مجاني، وإضافة الأحداث والصور إليه. الأهم من ذلك، هذا هو المكان الذي ستكون فيه جميع مراجعات جوجل الخاصة بك، حيث تلعب مراجعات جوجل دورًا كبيرًا في مُحسنات محركات البحث الخاصة بك، وتعتبر الأساس لتصنيف أعمالك في مراتب متقدمة في نتائج بحث جوجل.

انشر وشارك على وسائل التواصل الاجتماعي

تعد المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي طريقًة مجانيًة لتنمية نشاطك التجاري الصغير، وبناء الثقة مع جمهورك. أنشئ حسابات تجارية وشارك في مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل فيس بوك، وانستجرام، ولينكد إن، وتويتر، ويوتيوب وما إلى ذلك. هذا الأمر يمكنك القيام به كلما كان لديك وقت فراغ تستطيع استغلاله في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اتباع التالي:

نشر المنشورات بشكل دوري على صفحاتك أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى زيادة حركة المرور إلى متجرك، أو موقعك الإلكتروني.

أجري حوارًا مباشرًا مع متابعيك كي تكسب المزيد من المشاركات.

قم بإجراء استطلاعات الرأي، وأطلب الملاحظات من متابعيك.

تواجد بانتظام على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي قمت بإنشائها.

تطوير برنامج إحالة العملاء

يعد برنامج إحالة العملاء طريقًة قويًة لتسويق لنشاطك التجاري، وتتمثل إحدى طرق إحالة العملاء في أن تقدم لعملائك الحاليين عينة مجانية من منتج ما، أو خدمة مجانية، أو خصومات، أو مكافآت أخرى منخفضة التكلفة.

برنامج إحالة العملاء يساعدك على الحصول على عملاء جُدد عبر إخبار عملائك لأصدقائهم وعائلاتهم عن ميزات منتجاتك وعن عروضك التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعدك مكافأة إحالة العميل في إظهار التقدير للعملاء الحاليين أيضًا.

ضع إشارة لعملائك على وسائل التواصل الاجتماعي

يعد من أفضل طرق التسويق المجانية حيث يمكن أن يؤدي وضع إشارة @ لعملائك المخلصين أو العملاء المحتملين، أو حتى الشركات القريبة، والموردين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توسيع معدل المرور إلى موقعك وبالتالي زيادة نشاطك التجاري ووصوله إلى عملاء محتملين جدد. يساعدك ذلك على تنمية متابعيك وربما حتى الوصول إلى المزيد من العملاء.

يجب عليك أيضًا تشجيع متابعيك على وضع منشن لأصدقائهم، وأقاربهم عبر المنشورات التي تقوم بنشرها.

شارك في المعارض

المعارض ليست حكرًا على الشركات الكبيرة التي تمتلك الكثير من النقود فقط، بل هناك مجالًا واسعًا للشركات الصغيرة للاستفادة منها أيضًا. إن علمت بوجود معرضًا في مدينتك فسارع بالمشاركة به حتى لو حصلت على طاولة، أو مساحة عرض صغيرة تستطيع عرض بضاعتك فيها. تكلفة حضور المعارض مناسبةً للشركات الصغيرة التي تطمح لأن تصبح من الشركات الكبيرة الناجحة.

إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة المعرض فيمكنك التواصل مع شركة أخرى تتقاسم معك التكلفة، وحتى إذا كنت لا تريد دفع أي مبلغ فيمكنك حضور المعرض كزائر ولكن في أثناء ذلك انتهز فرصتك بالتواصل مع الشركات الأخرى، وتذكر أن تحتفظ ببطاقات عمل الشركات الأخرى.

جرّب التسويق عبر المؤثرين الصغار

التسويق المؤثر هو ببساطة شراكة مع شخص مؤثر في مجال عملك لتسويق منتجاتك، أو خدماتك، وهو إحدى طرق التسويق التي تحتاج إلى دفع القليل المال، وفي بعض الأحيان يمكن اعتبارها من طرق التسويق المجانية التي يمكن الاعتماد عليها.

مثلًا إذا كانت شركتك تعمل بمجال بيع المنتجات الإلكترونية فيجب أن تتواصل مع الأشخاص المؤثرين المهتمين بالتقنية والذين يمتلكون وسائل تواصل اجتماعي بها عدد جيد من المتابعين، فهذا سيؤثر حتمًا في زيادة نسبة مبيعاتك عبر الحصول على عملاء جدد. قد يكون التسويق المؤثر مجانيًا، وقد لا يكون كذلك، ولكن غالبًا ما يرغب المؤثرون الصغار بالعمل مع علامتك التجارية للحصول على هدايا مجانية، أو عروض أخرى، مقابل أن يتحدثوا لمتابعنيهم عن منتجاتك وخدماتك، وهم ما يمكن أن ندعوهم ب Micro-influencers (المؤثرين الصغار) الذين يمكنك الاعتماد عليهم في الترويج لعلامتك التجارية بتكلفة قليلة جدًا.

لكن إن كنت تريد الوصول إلى القمة فقد تضطر إلى دفع الكثير من المال للمؤثرين الكبار للحصول على المزيد من العملاء.

التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق من خلال البريد الإلكتروني عبر MailChimp مثلًا طريقة مجانية جيدة، حيث تعتبر MailChimp خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام، ولديها خطط مجانية لمدن لديهم أقل من 2000 بريد إلكتروني.

إذا كانت شركتك صغيرة ف MailChimp مناسبًا لك، حيث تستطيع توسيع قاعدة عملائك عن طريق إرسال رسائل إخبارية شهرية عبر البريد الإلكتروني. كن حريصًا على ألا تكون مزعجًا للغاية، فالمسوقين الناجحين يبتعدون عن إرسال رسائل بريد إلكتروني يومية، حيث يفضلون أن تكون أسبوعية بدلًا من ذلك. مع تطور مهاراتك ننصحك بتجربة برمجة البريد الإلكتروني لإرسال منشورات المتجر أو موقع الشركة تلقائيًا، أو الخصومات في الأعياد.

جرب التسويق الفردي

التسويق الفردي هو طريقةً جيدةً لإضفاء طابع شخصي على تفاعلاتك مع عملائك، إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا مثل مقهى، أو مطعم، فقد يكون الأمر بسيطًا مثل تذكر أسماء الأشخاص ومشروباتهم المفضلة. يعني ذلك إرسال خصومات للعملاء في مناسباتهم السعيدة، أو التوصية بمنتجات مشابهة لتلك التي أشتروها من قبل، أو عرض صفحات مقصودة مختلفة لزوار موقع الويب بناءً على الإجراءات التي اتخذها العملاء في الزيارات السابقة.

فكرة جميلة أن تفعل شيئًا مشابهًا لما تفعله ستاربكس التي تكتب أسماء العملاء على الأكواب التي تقدم فيها المشروبات، وهناك الكثير من الأمثلة للتسويق الفردي يمكن أن تشكل إلهامًا لك.

البحث عن شراكات مع الشركات الأخرى

أينما كنت ستجد عددًا كبيرًا من الشركات التي تعمل بمجال مشابه لعملك في منطقتك يمكن أن تُرسل العملاء إليك. فإذا كانت شركتك تُقدم خدمات السباكة مثلاً فستجد الكثير من شركات المقاولات، وشركات النجارة، والكهرباء التي تنتظرك كي تتواصل معها كي تُرسل لك عملائها الذين لديهم مشاكل في السباكة في منازلهم، وتستقبل عملائك الذين يحتاجون لخدمات مثل التمديدات الكهربائية، والنجارة.

المصادر: 1,2,3,4

الكاتب: فراس أشرم