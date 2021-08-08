إنتل تطرح معالجات Xeon W-3300 الجديدة الموجهة لمحطات العمل

xeon w 3300

أعلنت شركة إنتل عن إطلاق الجيل الأحدث من معالجات Xeon W-3300 processors، التي ستتوفر في الأسواق اعتبارًا من اليوم عبر شركائها المتخصصين في مجال دمج الأنظمة. وتوفر معالجات Intel Xeon W-3300، المصممة خصيصًا لكبار خبراء محطات العمل، أداءً غير مسبوق وإمكانات واسعة للمنصات ومستويات رفيعة من الأمان والموثوقية مع حل أحادي المقبس.

تقول إنتل إن معالجات Intel Xeon W-3300 تمتاز بتصميمها الهندسي الذكي لتوفير مستويات متقدمة من الأداء، مع بنية جديدة لأنوية المعالجات تسهم بإحداث نقلة نوعية في النتائج لمستخدمو محطات العمل.

وصُممت معالجات Intel Xeon W-3300 لتوفر أفضل تجربة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الهندسة والإنشاءات، تطبيقات الوسائط الإعلامية والترفيهية. حيث تتسم معالجات أنوية ذات بنية جديدة لتحسين العمل، فضلًا عن تقنيات جديدة لتعزيز سلامة البيانات في محطات العمل.

توفر معالجات إنتل الخمسة الجديدة ( W-3375، وW-3365، وW-3345، وW-3335، وW-3323) أداءً يتضمن توسيع نطاق عمل المنصات من خلال حل أحادي المقبس وفقًا لما أشارت له الشركة. وتضم هذه المعالجات ما يصل إلى 38 نواة و76 مسارًا مختلفًا مع تقنية خيوط المعالجة Hyper-Threading Technology، وترددات تصل إلى 4.0 جيجاهرتز، و64 خط معالجة لتقنية PCIe* Gen 4.0، ودعم ذواكر رمز تصحيح الخطأ (ECC) DDR4-3200 بسعة تصل إلى 4 تيرابايت.

وتتميز معالجات Intel Xeon W-3300 مع بنيتها الجديدة وفقًا لشركة إنتل:

دعم سعة ذاكرة تصل 2.5 ضعف كحد أقصى وزيادة عرض النطاق الترددي للذاكرة بنسبة 31%.

أداء أسرع بنسبة تصل 45% في أداء خيوط المعالجة المتعددة مع برنامج Cinema 4D.

سرعة أكبر بنحو 26% في معاينة عرض أحمال العمل عند استخدام برنامج AutoDesk Maya.

أداء أسرع بنحو 20% في أداء التحرير والترميز لأحمال العمل الخاصة ببرنامج Adobe Premiere Pro.

سرعة أكبر بما يصل إلى 27% في معاينة أحمال عمل الرسوميات ثلاثية الأبعاد عند استخدام برنامج AutoDesk Maya.

وتشمل المزايا التقنية الأخرى للمعالجات ما يلي: