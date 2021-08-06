كيف تصنع مقطع إعلاني رائع لقناة يوتيوب

تعد الانطباعات الأولى على قناة يوتيوب هامة للغاية، وهي من أكثر الطرق فعالية لكسب إعجاب المشاهدين الجدد بقناتك، لهذا يُعد إنشاء مقطع إعلاني لقناة يوتيوب من أهم الأمور التي يجب وضعها في عين الاعتبار عندما تُفكر في تعزيز الانطباعات الأولى.

فالمقطع الإعلاني في يوتيوب هو مقطع فيديو مصمم لمساعدة المشاهدين على التعرف على قناتك، ويتم عرض المقطع الإعلاني أعلى صفحة قناة يوتيوب الخاصة بك، ويتم تشغيله تلقائيًا للزائرين غير المشتركين.

ما الذي يجب تضمينه في المقطع الإعلاني لجذب المشاهدين؟

المقطع الإعلاني مهم إذا كنت تريد الترويج لقناتك على يوتيوب، فهو الطريقة الأفضل لتحويل الأشخاص الزائرين لقناتك إلى مشتركين دائمين، ولكن احرص على أن يحتوي على:

مقدمة سريعة عن عملك، ومن هي قناتك؟

نظرة عامة على نوع محتوى الفيديو الذي تنشره.

مقطع يُسلط الضوء على محتوى الفيديو الخاص بك.

مواعيد إضافة مقاطع الفيديو الجديدة.

عبارة مقنعة لحث المشاهدين على الاشتراك بقناتك.

كيفية إنشاء مقطع إعلاني لقناة يوتيوب

كيف يمكنك إنشاء مقطع إعلاني لقناة اليوتيوب الخاص بك يغطي جميع القواعد المذكورة أعلاه بطريقة مثيرة للاهتمام. كي تحصل على فيديو إعلاني جيد من تصميمك يجب أن تتبع النصائح التالية، ولكن إن كنت تبحث عن مقطع فيديو احترافي ليوتيوب يجب أن تُفكر في التعامل مع خبراء بهذا المجال.

ستجد خبراء بتصميم المقاطع الإعلانية في منصات العمل الحر العربية مثل مستقل، وخمسات، فمن هناك يمكنك الاستعانة بخدمات المستقلين المبدعين الذين يستطيعون إنشاء مقاطع إعلانية احترافية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. لنبدأ الآن بالنصائح المفيدة لك سواء كنت تفكر بتحرير المقطع بنفسك، أو عبر الاستفادة من خبراء التصميم.

ضع نفسك مكان المشاهدين

لإنشاء مقطع إعلاني رائع على قناة اليوتيوب يجب أن تفترض نفسك بأنك المشاهد، حيث لا تعرف شيئًا على الإطلاق عن قناتك، أو عن علامتك التجارية، وأن تسأل نفسك الأسئلة التالية:

ماذا يريد المشاهد معرفته على الفور عن قناتي؟

ما هي المعلومة الأكثر أهمية التي يجب أن عرضها في الثواني القليلة الأولى؟

ما هو الشعور الذي سيشعر به المشاهد بعد مشاهدة المقطع الدعائي لقناتي؟

لماذا يجب إجبارهم على العودة إلى قناتي؟

ما هو الأسلوب الذي يجب أن استخدمه، مَرِح، أم فُكاهي، أم جاد، أم غني بالمعلومات؟

ما هي الألوان، والخطوط المتوافقة مع علامتي التجارية؟

هذه الأسئلة ضرورية لتحقيق أهدافك في التسويق عبر الفيديو، سواء كان ذلك لبناء المزيد من المتابعين، أو لكسب المال من يوتيوب. عندما تفهم ما يريده جمهورك – ليس ما تريده أنت – ستتمكن من تقديم محتوى قيّم. ضع في اعتبارك أن المشاهد يجب أن يتأكد من أنه وجد القناة المناسبة له في أول 5 إلى 10 ثواني من المقطع الدعائي.

اكتب محتوى منظم جدًا

إذا كنت ستتحدث شخصيًا في المقطع الدعائي الخاص بك، فاكتب نصًا، أو قم بتدوين بعض نقاط الحديث قبل البدء بتسجيل الفيديو. يجب عليك كتابة نص مقطع الفيديو الخاص بك من البداية إلى النهاية، مع الحرص على توصيل رسالة واضحة، ومقنعة فيه. كلما كان المقطع الدعائي لقناتك أكثر إيجازًا وتأثيرًا، كلما زادت فعاليته في الحصول على المزيد من المشاهدات، والمشتركين الجدد على يوتيوب.

الكلمات والصور التي تظهر على الشاشة، الموسيقى، والأصوات التي يسمعها المشاهدون، كلها أمور يجب أن تُخطط لها قبل تحرير مقطعك الترويجي. يجب أن تعلم بأنه يُفترض أن تنقل رسالة قناتك بوضوح، وأن تكون متطابقةً مع شكل علامتك التجارية.

قم بتضمين الموسيقى والرسومات عالية الدقة

لا شيء يجذب انتباه المشاهدين أكثر من الرسومات المتحركة، والموسيقى الجذابة المضافة إلى مقطع الفيديو الإعلاني. لكن تأكّد من اختيار الموسيقى والرسومات المتوافقة مع نصك، وقناتك، وعلامتك التجارية. يؤدي إضافة صورة العلامة التجارية إلى زيادة الوعي بعلامتك التجارية، مما يدفع المشاهدين إلى عدم نسيان شركتك، ومنتجها.

يمكن أن تساعد الموسيقى والرسومات الواضحة على جذب حواس المشاهدين ودفعهم للاشتراك بقناتك. تستطيع الاستفادة من برامج تصميم الرسوم التي تجعل من السهل المحافظة على تناسق صورك، وعلى جودتها.

اجعل المقطع الدعائي قصيرًا

الهدف الكامل من انشاء فيديو دعائي لقناة يوتيوب هو عرض الأشياء المميزة عنك، وعن علامتك التجارية، وعن المحتوى الخاص بك على المشاهدين الجدد بأسرع طريقة ممكنة. لذلك يجب أن يجذب المقطع الإعلاني انتباه المشاهدين للقناة على الفور، وبغضون ثوانٍ قصيرةٍ، وأن ينقل كافة المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها كي يقرروا هل قناتك مناسبة لهم أم لا.

على الرغم من عدم وجود طول مثالي للمقاطع الإعلانية على قنوات اليوتيوب إلا أنه يجب أن ألا يقل عن 30 ثانية، ولا يزيد عن 90 ثانية. هذه الثواني القليلة ستكون كافيةً لإخبار الزائرين الجدد بهوية قناتك، ونوع المحتوى الذي يتوقعونه من قناتك.

أضف مقطع صغير من محتواك في الفيديو الإعلاني

يجب أن يحتوي مقطعك الإعلاني على مقاطع صغيرة تُظهر لجمهورك ما يمكن أن يتوقعوه ويتطلعوا إليه في مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك استخدام مشاهد قصيرة لتُظهر لجمهورك طبيعة، وأسلوب مقاطع الفيديو الخاصة بك، هل هي مضحكة، أم تعليمية، أم جادة، أم مسلية. انتقي أجمل مقطع قصير في قناتك تجده مناسبًا كي يكون ضمن الفيديو الدعائي، وأضفه.

اختتم المقطع الإعلاني بحث المشاهدين على الاشتراك

إذا اتبعت النصائح أعلاه ستكون أعطيت المشاهدين أسبابًا كافيةً للاشتراك، لكنك ماتزال بحاجة إلى دفعهم للاشتراك بالقناة عبر قول إحدى الجمل التالية:

تأكد من الضغط على زر الاشتراك.

اشترك الآن حتى لا يفوتك أي شيء.

الآن حان وقت الاشتراك.

لا تهم ما هي الجملة التي يجب أن تقولها بقدر ما يجب أن تكون صريحةً ومتعلقةً بالعلامة التجارية.

أدوات تساعدك على إنشاء مقاطع إعلانية رائعة لقنوات يوتيوب

يتطلب إنشاء مقطع إعلاني جذّاب لقناة يوتيوب الكثير من الجهد، والوقت، ولكن لا تقلق فهناك الكثير من الأدوات المتاحة لتسهيل الأمور عليك، ومن هذه الأدوات نذكر:

أداة Biteable

هي أداة منخفضة التكلفة لإنشاء مقاطع رائعة على يوتيوب، تأتي مزودة بالمئات من القوالب القابلة للتخصيص بالكامل للاختيار من بينها. يمكنك إضافة لمستك الشخصية باستخدام الصور، والموسيقى، واللقطات.

أداة InVideo

هي أداة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت تساعد على تحرير، وإنشاء مقاطع فيديو بسهولة. توفر لك العديد من القوالب، وخيار إضافة الموسيقى من قائمة الأصوات، والصور، وملفات GIF وغير ذلك الكثير.

أداة Wondershare Filmora

هي أداة تحرير فيديو قوية، ومجانية يمكنك استخدامها على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة Mac. هذا البرنامج بسيط، وسهل الاستخدام، مما يجعله مثالياً للمبتدئين الذين لا يمتلكون الكثير من الخبرة في التحرير.

المصادر



الكاتب: فراس أشرم