آبل تعلن عن خطوات جديدة لحماية الأطفال على أجهزة آيفون وآيباد

أطلقت شركة آبل أدوات جديدة على نظامي iOS و iPadOS تهدف إلى حماية الأطفال ومنع تحميل أي صور أو محتوى جنسي له علاقة بالأطفال على آيكلاود من هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، بجانب إعلانها عن سياسة جديدة على تطبيقات المراسلة لمنع التحرش بالأطفال أو حتى استخدام الأطفال أنفسهم للمحتوى الجنسي.

وستبدأ الشركة بإرسال اشعارات للآباء والأطفال في حال قام أحدهم بإرسال محتوى جنسي أو صور فاضحة على تطبيق Messages، حيث سيتم تشويش الصور عند التعرف عليها وإظهار اشعار للمستخدمين كونها صور فاضحة أو غير مناسبة، وفي نفس الوقت سيتم اشعار الآباء بهذا الأمر عندما يقرر أبنائهم مشاهدة هذا النوع من المحتوى المرسل.

ستكون هذه الميزة متاحة على حسابات آيكلاود العائلية، وسيتم التعرف على الصور من خلال تقنيات تعلم الآلة، لكن آبل تقول إنها لن تتمكن من الوصول للرسائل نفسها.

وبجانب ذلك، ستوفر الشركة أدوات على نظام iOS و iPadOS تقوم بالتعرف على الصور ومقاطع الفيديو التي يتم رفعها من هواتف آيفون وأجهزة آيباد على خدمة آيكلاود، لتجنب رفع أي محتوى فاضح أو جنسي يتعلق بالأطفال. وذلك بالتعاون مع المركز الوطني الأمريكي للأطفال المضطهدين والمختفين، حيث عند التعرف على صورة لأحد الأطفال المبلغ عنهم في المركز سيتم ارسال اشعار للمركز بهذا الأمر، وبالتالي يعمل المركز على اتخاذ قراراته والتعامل مع الشرطة لكشف أي انتهاكات تتعلق بالأطفال.

المصدر:

Apple