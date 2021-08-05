مجموعة عروض من مهرجان الإكسسوارات على أمازون السعودية

انطلق مهرجات الإكسسوارات في أمازون السعودية ومعه ظهرت الكثير من العروض على المنتجات والملحقات الإلكترونية، التي لم نرغب في أن تفوتوها هذه المرة.

وربما تكون هذه الملحقات اليوم مناسبة بشكل خاص للذين يبحثون عن صناعة المحتوى أو الاستمتاع بالمحتوى الصوتي بدقة عالية.

سماعة سوني WF-1000XM4

تعتبر شركة سوني رائدة في تطوير وإنتاج السماعات، وسماعة الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 خير مثال على إصدارات الشركة في هذا المجال مع العديد من المزايا الرائدة.

ميزة إلغاء الضوضاء مع معالج V1.

ميكروفونات ذات مستشعر ضوضاء مزدوج عالي لتحسين تقنية العزل.

جودة صوت استثنائية، بفضل برامج التشغيل المصممة خصيصًا مقاس 6 مم، فإنها تعيد إنتاج صوت ديناميكي على الرغم من صغر حجمها.

العمل حتى 8 ساعات على شحنة واحدة، وإمكانية شحنها مرتين بفضل البطارية الإضافية في العلبة لترفع قيمة العمل حتى 16 ساعة أخرى.

تتوفر بسعر 1,299 ريال.

متاحة للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/37gQdyN

سماعة أنكر Soundcore Liberty Air 2 Pro

توفر أنكر العديد من الملحقات المميزة للأجهزة الذكية والإلكترونية، وهنا اليوم توفر لنا سماعة قوية تتمثل في Soundcore Liberty Air 2 Pro.

صوت نقي وبدقة عالية.

موازن صوت قابل للتخصيص لضمان تجربة استماع مثالية.

العمل حتى 7 ساعات من شحنة واحدة، مع ما يصل إلى إعادة الشحن 3 مرات من حافظة الشحن.

مكالمات واضحة: تضمن 6 ميكروفونات تعمل على إلغاء الضوضاء.

تتوفر بسعر 359 ريال.

خصن 20%، ويمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/3AbE0Ym

ماوس MX Master 3 من لوجيتيك

يتميز ماوس MX Master 3 من لوجيتيك بالعديد من القدرات، لكن لعل أهمها البطارية الخارقة والراحة في الاستخدام، وهو يأتي كذلك من شركة غنية عن التعريف.

يدعم ميزة التمرير السريع MAGSPEED.

الشحن عبر USB C، وإمكانية الاستخدام حتى 3 ساعات عند الشحن لمدة دقيقة أو حتى 70 يومًا عند الشحن الكامل.

دعم جميع أنظمة التشغيل.

راحة وسهولة في الاستخدام.

يتوفر بسعر 399 ريال.

متاح للشراء عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3jjCjl6

ماوس MX Anywhere 3

يوفر هذا الماوس من لوجيتيك العديد من المزايا رفقة تصميمه الأنيق، حيث يمنح المستخدم سرعة في الاستخدام ومعه بطارية طويلة الأمد للاستخدام اللاسلكي.

يتميز بوجود تقنية Magspeed للتمرير السريع.

سهولة في الاستخدام.

شحن على USB C، وإمكانية الاستخدام حتى 3 ساعات على شحن لمدة دقيقية.

التوصيل مع عدة أجهزة باستخدام البلوتوث أو USB.

يعمل مع جميع أنظمة التشغيل.

يتوفر بسعر 353 ريال وبخصم 16%.

متاح للشراء عبر أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/3jlf61F

ميكروفون Elgato Wave:3

ميكروفون مناسب للاستخدامات المختلفة مع أداء قوي ومرونة عالية في الاستخدام من العلامة التجارية Elgato، وهو مناسب لصانعي المحتوى.

ميكروفون مكثف للصوت بشكل كبسولة مع نمط التقاط صوت قطبي.

سبعة مداخل صوت.

التحويل بين وضع انالوج والوضع الرقمي بسرعة 24 بت/96 كيلوهرتز.

متاح للشراء مقابل 789 ريال.

يتوفر على هذا الرابط: https://amzn.to/3Chx7H5

قرص تخزين خارجي SanDisk SSD بسعة 1 تيرابايت

قرص تخزين من العلامة التجارية الرائدة SanDisk يوفر سعة 1 تيرابايت للاستخدام، وهو من نوع SSD أي يوفر سرعة نقل تصل حوالي 1050 ميجابايت في الثانية.

يتوفر بسعر 685 ريال

متاح للشراء من هنا: https://amzn.to/3luMWUF

فلاش Sandisk بسعة 64 جيجابايت

يتيح هذا الفلاش نقل الملفات بسهولة على أي جهاز كان، فهو يأتي مع المنافذ المختلفة، حيث يحمل كل جانب منفذ يتناسب مع USB C أو USB 3.0.

يتوفر بسعر 164 ريال

يمكن الحصول عليه من أمازون السعودية عبر الرابط: https://amzn.to/3luPuSF

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