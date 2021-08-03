سلسلة هواتف بكسل 6 ستحمل معالج Google Tensor مع قدرات ذكاء اصطناعي قوية

كشفت شركة جوجل عن بعض مواصفات هواتف بكسل 6 المنتظرة في خريف هذا العام، حيث عرض شكل وتصميم هواتفها في حدث مغلق بجانب الكشف عن معالج Google Tensor الذي يُعد الأول من نوعه وقامت سامسونج بتصنيعه.

يتميز معالج Tensor بكونه يحمل نظام مخصص على رقاقة المعالجة، ما يتيح الحصول على قدرات أفضل للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من قدرات الجهاز.

وستحمل سلسلة بكسل نسختين هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro كلاهما بعدة ألوان، ويقول موقع Engadget إن تصميم الهاتفان يتشابه مع الصور التي تم تسريبها في السابق وتتسم نسخة برو بحجم قريب من هاتف سامسونج جالكسي ألترا، لكن الشركة منعتهم من التقاط أي صور أو فيديو للهواتف أثناء عرضها في الحدث المغلق.

ووفقًا لما تحدثت به الشركة، ستحمل هواتفها كاميرا محدثة وأكثر دقة، كما أن الكاميرا الرئيسية ستسمح بدخول إضاءة أكبر بنحو 150% مقارنة مع نسخة بكسل 5. وبجانب الكاميرا الرئيسية سيكون هناك عدسة واسعة جدًا، فيما ستحصل نسخة برو على عدسة تقريب تيليفوتو ثالثة مع قدرات تقريب 4 مرات.

وستوفر الكاميرات كما تقول جوجل قدرات أقوى على مستوى العتاد بفضل معالج Google Tensor الذي سيساعد في تحسين قدرات العتاد وتسريع معالجة الصور والفيديو، كما أن هناك تقنيات مثل HDRNet ستوفرها الشركة عند التقاط مقاطع الفيديو لتحسين قدرات التصوير.

يُذكرنا معالج Tensor باسم النوى التي توفرها إنفيديا مع معالجاتها الرسومية RTX، وهي كذلك توفر نظام ذكاء اصطناعي مرفق معها لتحسين قدرات المعالج في تحليل البيانات ومعالجة الصور والاستفادة من قدرات أعلى على طاقة أقل.

لم تفصح جوجل عن الكثير من الميزات حول هواتفها، لكن من المتوقع وصول الهاتف مع تحسينات على مستوى البطارية والشاحن والشاشة.

المصدر:

Engadget