تحديث نظام تشغيل كروم يجلب دعم الشريحة الإلكترونية eSIM

حدثت جوجل نظام تشغيل كروم “Chrome OS” مع إضافة عدد من المزايا؛ أبرزها دعم الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM وإضافة تطبيق Meet مخصص على النظام.

سيعمل الإصدار رقم 92 الذي أطلقته جوجل على توفير تطبيق المحادثات المرئية Meet ضمن نظام التشغيل ليكون مثبت بشكل مسبق على جميع الأجهزة التي تعمل بالنظام، حيث ستسمح للمستخدمين بفتح التطبيق وإجراء المكالمات بسرعة وسهولة. وصاحب التحديث إضافة مزايا لتحسين المكالمات المرئية أثناء الاستخدام على كافة الشبكات، بحيث يتأقلم التطبيق مع سرعة الشبكة لتوفير أفضل تجربة.

وسيوفر تحديث نظام تشغيل كروم الجديد كذلك الدعم للشرائح الإلكترونية، وبالتالي وضع خيارات أمام المستخدمين للوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصال. وستكون بطبيعة الحال متاحة للأجهزة التي تدعم هذه الميزة وليس جميع الأجهزة التي تعمل بالنظام.

وبجانب المزايا السابقة، سيوفر التحديث تحسينات على مستوى الأداء والتصميم، وسيحمل معه تغيير على طريقة عرض المحتوى في تطبيق التصفح.

المصدر:

Google