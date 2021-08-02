زووم ستدفع 85 مليون دولار لتسوية قضية الخصوصية المعروفة باسم Zoombombing

بعد الانطلاقة التي حققتها زووم بداية جائحة كورنا والنمو الهائل، ظهرت العديد من مشاكل الخصوصية والأمان عُرفت باسم Zoombombing وتسببت في تعرض الشركة للكثير من التساؤلات والقضايا. لكنها الآن في طريقها للحل من خلال تسوية بقيمة 85 مليون دولار ستدفعها الشركة للمتضررين.

وكانت زووم بداية انتشارها تشارك المعلومات الشخصية للمستخدمين مع فيس بوك، جوجل، ولينكدإن، وغيرها. كما أن طريقة عمل تطبيقها تسبب بالسماح للمخترقين بالدخول في المحادثات واختراق أجهزة المشاركين، وهو ما عُرف بعد باسم Zoombombing.

وقد توصلت أطراف القضية لحل تسوية تم تقديمه لمحكمة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقر زووم، يلزم زووم بدفع ما قيمته 85 مليون دولار للمتضررين، بمعنى أن المشتركين بالخدمة وقتها سيحصلون على 15% من قيمة اشتراكاتهم وقتها بما قيمته 25%.

المصدر:

Reuters