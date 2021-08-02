دعمًا للعمل الحر في السعودية: تعاون بين شركة عمل المستقبل وشركة حسوب

أعلنت شركة حسوب عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة عمل المستقبل المسؤولة عن تشغيل برنامج العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. جاء هذا التعاون مع شركة عمل المستقبل التي تعمل على تنمية اقتصاد العمل الحر والاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية وتدير برامج أنماط العمل الحديثة ومهارات المستقبل، وشركة حسوب التي تدير أكبر منصتين للعمل الحر عربيًا مستقل وخمسات لتمكين المستقلين السعوديين وزيادة قدراتهم التنافسية.

وفقًا للاتفاقية، سيحصل المستقلون السعوديون حاملو وثيقة العمل الحر على مزايا إضافية، وتوثيق حساباتهم واعتمادها. مما يسهل على الشركات توظيفهم. ودعمًا للاستثمار في رأس المال البشري سيتم منح النفاذ بمزايا أعلى للمستقلين السعوديين المسجلين في برنامج العمل الحر، إلى جميع دورات أكاديمية حسوب لتعلم البرمجة ومهارات عمل المستقبل.

ويعد التحوّل الرقمي من أحد أهم البرامج الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي داعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا لمكتسبات برنامج العمل الحر. مما سيعزز من فرص المستقلين في السعودية ويساهم في انتشار ثقافة العمل الحر على نطاق أوسع .

كما أن هذه الأتفاقية ستعزز دور شركة حسوب في المملكة التي تعمل على تطوير الأعمال في منصات العمل الحر والتعليم والعمل عن بعد في العالم العربي.

تعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل، م. بندر المحمدي: “إن مبادرة التعاون مع المنصات التجارية للعمل الحر والأسواق الرقمية تأتي ضمن سياق العمل المستمر لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل الحر في المملكة العربية السعودية. كما أن هذه الاتفاقية مع مستقل وخمسات تمثل جانب استراتيجي في توعية ممارسي العمل الحر بالمملكة وإتحاة وربط فرص العمل المتنوعة الممكنه من خلا اجراءت وثيقة العمل الحر برحلة التسجيل لدى منصات شركة حسوب (مستقل وخمسات) آليًا وبشكل سلس، كما تمثل مزايا الاتفاقية في توفير خيارات التدريب والتأهيل للراغبين بدخول سوق العمل الحر عن طريق التعاون مع أكاديمية حسوب التي توفر دورات اكاديمية وتأهيلية لحاملي وثيقة العمل الحر، حيث أن الربط التقني بين المنصتين يسهم في رفع نسبة الامان والمصداقيه لدى المسجلين في منصة مستقل وخمسات وإتاحة المزيد من الفرص لممارسي العمل الحر السعوديين”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة حسوب، عبدالمهيمن الآغا: “لقد لمسنا حرص شركة عمل المستقبل على تقديم كل الدعم لتطوير وتحفيز بيئة العمل الحر في المملكة العربية السعودية. نتطلع للعمل مع شركة عمل المستقبل وجميع الشركاء المحليين لتطوير العمل الحر وتزويد المستقلين بجميع الأدوات والمهارات اللازمة لتمكنهم من المنافسة محليًا وعالميًا.”

في الختام، تؤكد هذه الاتفاقية على جهود شركة عمل المستقبل من أجل خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وبناء أنظمة عمل مرنة تستقطب الشباب بغض النظر عن وقت ومكان العمل. كما تُبيّن التزام شركة حسوب من خلال منصاتها المختلفة في دعم العمل الحر والتعليم والعمل عن بعد والاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل في المملكة وكافة الدول العربية.