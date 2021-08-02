تويتر تضيف خيار التسجيل في تطبيقاتها باستخدام حساب جوجل أو آبل

قامت تويتر بإضافة خيارات جديدة للتسجيل في تطبيقاتها وبطريقة سهلة، وذلك من خلال السماح للمستخدمين بالتسجيل باستخدام حسابات جوجل أو آبل بشكل مباشر.

وتعني خطوة تويتر عدم حاجة المستخدمين لإضافة بياناتهم إلى التطبيق بشكل مفصل لتسجيل الدخول، والاكتفاء بحصولها على المعلومات العامة للمستخدمين من حسابات جوجل وآبل لإنشاء الحساب. ما يعني سرعة وسهولة للمستخدمين في التسجيل على المنصة، وربما فرصة لاستقطاب المزيد من المستخدمين بسبب سرعة التسجيل.

ستكون الميزة متاحة للمستخدمين على تطبيقات أندرويد و iOS في الوقت الحالي، كما ستتاح على الويب لأصحاب حسابات جوجل، فيما ستتاح في وقت قريب للذين يرغبون بالتسجيل باستخدام حسابات آبل وفقًا لتويتر.

المصدر:

Twitter