تيليجرام يدعم حتى 1000 شخص لمكالمات الفيديو في المجموعات ويوفر مزايا أخرى

حصل تطبيق تيليجرام على تحديثات جديدة طالت جميع المنصات، حيث قدم معه ميزة حذف الرسائل بشكل تلقائي بعد شهر من إرسالها، ودعم مكالمات المجموعات التي تحاكي تطبيق كلوب هاوس بعدد يصل حتى 1000 مشاهد وإمكانية مشاركة حتى 30 شخص للحديث في المكالمات.

مكالمات المجموعات في تيليجرام

ستبدأ مجموعات تيليجرام المؤهلة للبث الصوتي أو المكالمات الجماعية بدعم 1000 مستمع أو مشاهد، وستتيح لعدد يصل حتى 30 شخصًا للمشاركة في عملية البث سواء من خلال كاميرات هواتفهم أو عبر مشاركة الشاشة لعمل شروحات واستعراض معلومات وغيرها.

تقول الشركة إنها ستعمل على استمرار التوسع في هذه الميزة تدريجيًا لتتسع كافة المستخدمين في مكالمة واحدة.

رسائل الفيديو وطريقة عرض المقاطع

سيبدأ تطبيق تيليجرام بعرض رسائل الفيديو بشكل مختصر دون الحاجة لفتحها – حيث يتم بالعادة تحميلها على الجهاز لتشغيلها.

وسيتيح التحديث تصوير وارسال المقاطع بسهولة وكذلك عرضها من خلال النقر المستمر عليها لتجنب تحميلها وحفظها على الجهاز.

وسيكون هناك ميزة أخرى قادمة لمقاطع الفيديو، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في سرعة عرضها سواء بالإبطاء أو بزيادة سرعتها.

الحذف التلقائي للرسائل بعد شهر

بعد إتاحتها لخيار حذف الرسائل تلقائيًا بعد يوم أو أسبوع من ارسالها، قررت تيليجرام إضافة خيار جديد يتيح حذف الرسائل بعد ارسالها بشهر. ليكون أمام المستخدم عدة خيارات لحذف الرسائل أو الإبقاء عليها.

خصائص أخرى في تحديث تيليجرام

أضاف التطبيق مزايا أخرى بينها إمكانية الرسم والتعديل على الصور بطرق أكثر فعالية قبل الإرسال، حيث يمكن تكبير الصور والكتابة على كافة التفاصيل نصيًا أو تزيينها باستخدام الملصقات. وجلب كذلك تصميمًا أفضل لطريقة فتح التطبيق والرسائل المحفوظة بكلمة مرور مع خلفية متحركة.

التعديل والرسم على الصور قبل إرسالها.

تصميم مختلف لطريقة فتح الرسائل المحمية بكلمة مرور.

أيقونة متحركة عند الرد على النصوص على أندرويد.

خيار الكاميرا داخل التطبيق في نسخة iOS – عند فتح إضافة وسائط سيظهر خيار التصوير من التطبيق مع خاصية تقريب مميزة.

إمكانية إعادة ارسال الرسائل لعدة مستخدمين معًا على iOS.

ظهور صورة المستخدم بجانب الرسائل المرسلة على iOS.

أيقونات متحركة جديدة.

طريقة جديدة للتذكير بكلمة المرور، وإضافة تحسينات على عملية التحقق بخطوتين.

مشاركة الشاشة والصوت معًا أثناء مكالمات الفيديو الأحادية.

المصدر:

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